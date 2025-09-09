Trump prijeti odmazdom nakon što je EU kaznila Google

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je odmazdom nakon što je Europska komisija kaznila Google s 2,95 milijardi eura zbog zlouporabe dominantnog položaja u industriji oglašivačke tehnologije

Mreža utorak, 9. rujna 2025. u 00:26
Donald Trump 📷 flickr
Donald Trump flickr

U objavi na Truth Socialu, Trump je kaznu nazvao "vrlo nepravednom", dodajući da njegova "administracija neće dopustiti da se takve diskriminatorne radnje nastave".

Trump je također napisao da će "biti prisiljen pokrenuti postupak prema članku 301 kako bi poništio nepravedne kazne koje se naplaćuju tim američkim tvrtkama koje plaćaju poreze".

Prema članku 301. Zakona o trgovini iz 1974. godine, Sjedinjene Američke Države mogu nametnuti kazne stranim zemljama čije se postupke smatraju "neopravdanim" ili "nerazumnim" ili koje predstavljaju teret za američku trgovinu.

"Razgovarat ću s Europskom unijom", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući u petak.

Europska komisija je izjavila da je njezina istraga utvrdila da je Google "zloupotrebio svoju moć" favoriziranjem vlastitih usluga tehnologije online prikaznog oglašavanja na štetu konkurencije, online oglašivača i izdavača.

Istraga se usredotočila na Googleovu AdX burzu i DFP oglasnu platformu, alate koji spajaju oglašivače koji žele plasirati svoje proizvode s online izdavačima koji žele prodavati komercijalni prostor na svojim web stranicama.

To je četvrti put da je Bruxelles sankcionirao Google kaznom od više milijardi eura u antimonopolskom slučaju, u široj bitci s regulatorima koja datira iz 2017. godine.

Google će imati 60 dana da predloži rješenja.

Teresa Ribera 📷 flickr
Teresa Ribera flickr

„U ovoj fazi čini se da je jedini način da Google učinkovito okonča svoj sukob interesa strukturna mjera, poput prodaje dijela svog Adtech poslovanja“, rekla je povjerenica EU za tržišno natjecanje Teresa Ribera.

Google je obećao žaliti se na odluku za koju je rekao da je "pogrešna".

Dolazi usred obnovljenih napetosti između Bruxellesa i Washingtona oko trgovine, carina i regulacije tehnologije.

Potez Europske komisije potaknut je pritužbom Europskog vijeća izdavača, koje je pozvalo na još strože mjere protiv Googlea.

„Kazna neće popraviti Googleovu zlouporabu reklamne tehnologije“, rekla je izvršna direktorica Angela Mills Wade, tražeći nalog za raskid.

Visoki dužnosnici EU-a prethodno su izjavili da traže prisilnu prodaju jer prošli slučajevi koji su završili kaznama i zahtjevima da Google prestane s antikonkurentskim praksama nisu urodili plodom, što je tvrtki omogućilo da nastavi svoje ponašanje u drugačijem obliku.

„Europa je danas zauzela važan stav za vladavinu prava time što je nastavila s ovom prvom kaznom usprkos maltretiranju Trumpa i velikih tehnoloških tvrtki“, rekla je viša suradnica u think tanku Future of Technology Institute Cori Crider.

Ali „samo će raskid popraviti Googleov monopol. Ako europski provoditelji zakona na kraju popuste pred raskidom, Google će s pravom kaznu smatrati pobjedom“, rekla je Crider, koji je ujedno i počasna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Londonu (UCL).

Iako je kazna EU-a ogromna, to je sitniš za Google, koji je u drugom tromjesečju ove godine (Q2 2025) ostvario 24 milijarde eura prihoda.

Google je već ovog tjedna izbjegao raspad u SAD-u, gdje je pod vatrom na drugom frontu nakon što je američki savezni sudac utvrdio da ima nezakoniti monopol u online pretraživanju. Sudac naredio reorganizaciju tražilice, ali je odbio pokušaj vlade da prisili na prodaju svoj preglednik Chrome.



