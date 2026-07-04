Trgovina rijetkim zemnim elementima u EU porasla je 2025. godine

Trgovina rijetkim zemnim elementima u Europskoj uniji porasla je tijekom 2025. godine, nakon strmog pada zabilježenog godinu prije

Uvoz je povećan za 17,1 % te je dosegnuo 15.100 tona, dok je izvoz porastao za 21,1 %, na ukupno 6.700 tona.

Rijetki zemni elementi (engl. rare earth elements – REE) skupina su od 17 kemijski sličnih metalnih elemenata: 15 lantanida iz periodnog sustava elemenata te skandija i itrija. Unatoč nazivu, ti su elementi relativno rasprostranjeni u Zemljinoj kori, no rijetko se pojavljuju u dovoljno koncentriranim ležištima koja omogućuju gospodarski isplativu eksploataciju.

Istodobno je vrijednost uvoza rijetkih zemnih elemenata porasla za 23,2 %, na 124,9 milijuna eura, dok je vrijednost izvoza povećana za 29,9 %, na 124,7 milijuna eura.

Rijetki zemni elementi imaju visok gospodarski značaj, ali i visok rizik opskrbe. Ključni su za brojne visokotehnološke primjene, od svakodnevnih uređaja poput pametnih telefona i računala do naprednih medicinskih tehnologija, električnih vozila, vjetroturbina i obrambenih sustava.

U 2025. godini najveći dio uvoza rijetkih zemnih elemenata u Europsku uniju dolazio je iz Kine, koja je činila 46,8 % ukupnog uvoza prema težini, odnosno 7.100 tona. Drugi najveći dobavljač bila je Rusija s udjelom od 25,9 % (3.900 tona), dok je Malezija zauzela treće mjesto s 23,1 % (3.500 tona). Slijedili su Japan s 1,6 % i Sjedinjene Američke Države s 0,9 % ukupnog uvoza.