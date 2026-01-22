Transferi talenata u AI-ju daleko nadmašuju nogometne

Ček devet nula za jednog čovjeka. Ne, nije riječ o transferu u PSG ili Real Madrid, nego o poslu koji je orkestrirao Mountain View

Mreža četvrtak, 22. siječnja 2026. u 08:00

Naime, Google je izdvojio 2,7 milijardi američkih dolara kako bi vratio zvijezdu inženjera umjetne inteligencije.

U Googleu se kada su u pitanju najistaknutiji stručnjaci više ne govori o plaćama, nego o transferima. Baš kao što su nogometni klubovi spremni potrošiti previše novca za zvijezdu, tehnološka industrija sada se bori za najbolje umove s umjetnom inteligencijom. 

Najnoviji primjer je 2,7 milijardi dolara koje je Google potrošio kako bi vratio ključnog inženjera u posao. Toliki zapanjujući iznos ilustrira ekstremni pritisak na talente za umjetnu inteligenciju. Postavlja se pitanje hoće li se toliki iznosi za pojedine stručnjake isplatiti?

Noam Shazeer 📷 x
Noam Shazeer x

Najveći transfer

Na koga je, u stvari, Google potrošio tih 2,7 milijardi dolara?

2,7 milijardi dolara od Googlea iskorišteno je za povratak Noama Shazeera . On je ključni inženjer umjetne inteligencije, a sada je tehnički voditelj za Gemini u Google DeepMindu.

Noam Shazeer dobro poznaje Mountain View. Igrao je središnju ulogu u ranom internom radu na jezičnim modelima. 2017. godine bio je koautor ključnog rada. Taj je rad postavio tehničke temelje za moderne LLM-ove. ChatGPT, Gemini i slične tehnologije duguju mu mnogo.

Međutim, 2021. godine Shazeer je napustio tvrtku. Razlog? Google je odbio implementirati Meenu, chatbota koji se smatrao previše rizičnim. To strateško neslaganje dovelo je do njegovog prekida s tvrtkom. Nakon toga, inženjer je suosnovao Character AI. Koncept je brzo dobio na popularnosti. Korisnici su mogli razgovarati s personaliziranim chatbotovima koji utjelovljuju izmišljene ili stvarne likove.

Tri godine kasnije, situacija je dramatično porasla. Google želi natrag svog najvećeg stručnjaka. A cijena za njegov povratak je sve samo ne skromna.

Službeno, Google je 2024. godine potpisao ugovor o licenciranju s tvrtkom Character AI. Najavljeni iznos bio je 2,7 milijardi dolara. Navedeni cilj bio je dobiti neekskluzivnu licencu za LLM tehnologiju koju je razvio startup.

No, prema istrazi Wall Street Journala, stvarni iznos plaćen je za povratak Shazeera u Google. Preuzimanje njegovog startupa je uglavnom pravna dekoracija. Shazeer sada obnaša dužnost tehničkog voditelja za Gemini u Google DeepMindu. Radi uz Jeffa Deana i Oriola Vinyalsa.

Jeff Dean 📷 wikimedia
Jeff Dean wikimedia

Borba za talente

Primjer Googlea koji je potrošio 2,7 milijardi dolara na akviziciju Shazeera nije izoliran slučaj. Divovi Silicijske doline također obilato plaćaju kako bi stekli prednost u utrci umjetne inteligencije. 

Prvo, tu je slučaj Mete. U ljeto 2025. godine tvrtka je pokrenula masovnu kampanju zapošljavanja. U tu svrhu ponudila je nekoliko milijuna dolara kako bi privukla najbolje talente.

Microsoft i Amazon također slijede istu logiku. Njihova ogromna ulaganja u OpenAI i Anthropic ilustriraju takvu strategiju. Talenti su sve rjeđi, njihova vrijednost vrtoglavo raste, a konkurencija se zaoštrava.

Oriol Vinyals 📷 x
Oriol Vinyals x

Balon poput dot-coma?

Enorman rast ulaganja u AI počinju brinuti stručnjake. U nedavnoj istrazi, Wall Street Journal je istaknuo da tehnološki divovi ulažu ogromne iznose bez jasne vizije kratkoročne profitabilnosti. Troškovi vrtoglavo rastu, ali opipljivi prihodi ostaju ograničeni. 

Bloomberg ponavlja takav stav u vezi s balonom umjetne inteligencije. Sve su češće usporedbe s balonom dot-com tvrtki iz 2000-ih. Tada su inovacije obećavale revoluciju u svemu. Procjene su slijedile taj primjer sve do sloma.

Problem nisu samo pretjerani iznosi transfera i plaća. Troškovi vezani uz podatkovne centre, specijalizirane čipove i obuku modela vrtoglavo rastu. Prema Financial Timesu, neke tvrtke se klade na umjetnu inteligenciju kao nužan korak, čak i ako to znači povećanje njihovih gubitaka.

Nekoliko ekonomista ističe da koncentracija ulaganja oko nekoliko tvrtki povećava rizike. Ako vodeći model propadne, udarni val mogao bi se proširiti daleko izvan sektora umjetne inteligencije.

Za sada, investicije i dalje idu punom brzinom. Ali jesu li te pretjerane oklade temeljene na stvaranju stvarne vrijednosti ili na slijepoj vjeri u tehnološko obećanje?



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi