Transferi talenata u AI-ju daleko nadmašuju nogometne

Ček devet nula za jednog čovjeka. Ne, nije riječ o transferu u PSG ili Real Madrid, nego o poslu koji je orkestrirao Mountain View

Naime, Google je izdvojio 2,7 milijardi američkih dolara kako bi vratio zvijezdu inženjera umjetne inteligencije.

U Googleu se kada su u pitanju najistaknutiji stručnjaci više ne govori o plaćama, nego o transferima. Baš kao što su nogometni klubovi spremni potrošiti previše novca za zvijezdu, tehnološka industrija sada se bori za najbolje umove s umjetnom inteligencijom.

Najnoviji primjer je 2,7 milijardi dolara koje je Google potrošio kako bi vratio ključnog inženjera u posao. Toliki zapanjujući iznos ilustrira ekstremni pritisak na talente za umjetnu inteligenciju. Postavlja se pitanje hoće li se toliki iznosi za pojedine stručnjake isplatiti?

Noam Shazeer x

Najveći transfer

Na koga je, u stvari, Google potrošio tih 2,7 milijardi dolara?

2,7 milijardi dolara od Googlea iskorišteno je za povratak Noama Shazeera . On je ključni inženjer umjetne inteligencije, a sada je tehnički voditelj za Gemini u Google DeepMindu.

Noam Shazeer dobro poznaje Mountain View. Igrao je središnju ulogu u ranom internom radu na jezičnim modelima. 2017. godine bio je koautor ključnog rada. Taj je rad postavio tehničke temelje za moderne LLM-ove. ChatGPT, Gemini i slične tehnologije duguju mu mnogo.

Međutim, 2021. godine Shazeer je napustio tvrtku. Razlog? Google je odbio implementirati Meenu, chatbota koji se smatrao previše rizičnim. To strateško neslaganje dovelo je do njegovog prekida s tvrtkom. Nakon toga, inženjer je suosnovao Character AI. Koncept je brzo dobio na popularnosti. Korisnici su mogli razgovarati s personaliziranim chatbotovima koji utjelovljuju izmišljene ili stvarne likove.

Tri godine kasnije, situacija je dramatično porasla. Google želi natrag svog najvećeg stručnjaka. A cijena za njegov povratak je sve samo ne skromna.

Službeno, Google je 2024. godine potpisao ugovor o licenciranju s tvrtkom Character AI. Najavljeni iznos bio je 2,7 milijardi dolara. Navedeni cilj bio je dobiti neekskluzivnu licencu za LLM tehnologiju koju je razvio startup.

No, prema istrazi Wall Street Journala, stvarni iznos plaćen je za povratak Shazeera u Google. Preuzimanje njegovog startupa je uglavnom pravna dekoracija. Shazeer sada obnaša dužnost tehničkog voditelja za Gemini u Google DeepMindu. Radi uz Jeffa Deana i Oriola Vinyalsa.

Jeff Dean wikimedia

Borba za talente

Primjer Googlea koji je potrošio 2,7 milijardi dolara na akviziciju Shazeera nije izoliran slučaj. Divovi Silicijske doline također obilato plaćaju kako bi stekli prednost u utrci umjetne inteligencije.

Prvo, tu je slučaj Mete. U ljeto 2025. godine tvrtka je pokrenula masovnu kampanju zapošljavanja. U tu svrhu ponudila je nekoliko milijuna dolara kako bi privukla najbolje talente.

Microsoft i Amazon također slijede istu logiku. Njihova ogromna ulaganja u OpenAI i Anthropic ilustriraju takvu strategiju. Talenti su sve rjeđi, njihova vrijednost vrtoglavo raste, a konkurencija se zaoštrava.

Oriol Vinyals x

Balon poput dot-coma?

Enorman rast ulaganja u AI počinju brinuti stručnjake. U nedavnoj istrazi, Wall Street Journal je istaknuo da tehnološki divovi ulažu ogromne iznose bez jasne vizije kratkoročne profitabilnosti. Troškovi vrtoglavo rastu, ali opipljivi prihodi ostaju ograničeni.

Bloomberg ponavlja takav stav u vezi s balonom umjetne inteligencije. Sve su češće usporedbe s balonom dot-com tvrtki iz 2000-ih. Tada su inovacije obećavale revoluciju u svemu. Procjene su slijedile taj primjer sve do sloma.

Problem nisu samo pretjerani iznosi transfera i plaća. Troškovi vezani uz podatkovne centre, specijalizirane čipove i obuku modela vrtoglavo rastu. Prema Financial Timesu, neke tvrtke se klade na umjetnu inteligenciju kao nužan korak, čak i ako to znači povećanje njihovih gubitaka.

Nekoliko ekonomista ističe da koncentracija ulaganja oko nekoliko tvrtki povećava rizike. Ako vodeći model propadne, udarni val mogao bi se proširiti daleko izvan sektora umjetne inteligencije.

Za sada, investicije i dalje idu punom brzinom. Ali jesu li te pretjerane oklade temeljene na stvaranju stvarne vrijednosti ili na slijepoj vjeri u tehnološko obećanje?