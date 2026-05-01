Tko ima najveće prihode među svim LLM-ovima?

U isto vrijeme, prema podacima Counterpoint Researcha, generirani su prihodi od oko 20,7 milijardi američkih dolara (USD).

Anthropic je bio vodeći na tržištu po prihodima, s udjelom od 31,4 %. Zanimljivo je da je to postigao s puno manje korisnika nego OpenAI, čiji je ChatGPT najpopularniji LLM model. Prosječni mjesečni prihod Anthropica po korisniku najviši je u industriji i iznosi 16,2 USD, što pokazuje da je uspješno osvojio tržište profesionalnih rješenja visoke klase.

OpenAI je držao 29,0 % udjela u prihodima. Iako je to velik dio tržišta, prosječni prihod po korisniku bio je znatno niži, 2,2 USD. To sugerira da je OpenAI usmjeren na to da bude „platforma za sve“, a ne nišna premium usluga.

Google ima jednu od najvećih korisničkih baza na svijetu, no ostvario je samo 12,1 % prihoda. Prihod po korisniku iznosio je tek 1,1 USD, što upućuje na to da većina korisnika vjerojatno koristi besplatne verzije integrirane u druge Googleove proizvode.

Microsoft je držao 7,2 % ukupnih globalnih prihoda. S prosječnim prihodom po korisniku od 5,0 USD ostvario je bolje rezultate od OpenAI-a i Googlea, vjerojatno zahvaljujući poslovno orijentiranim pretplatama na Enterprise Copilot.

Baidu (3,6 %) i Alibaba (2,9 %) ostali su stabilni. Značajno je da je Baidu ostvario veći prihod po korisniku (1,3 USD) od OpenAI-a, što pokazuje da se uspješno usmjerava prema plaćenim poslovnim i profesionalnim korisnicima u Kini.