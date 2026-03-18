Tehnološki brendovi SAD-a i dalje dominiraju među brendovima općenito

Apple je dosljedno održavao prvo mjesto prema tržišnoj procjeni brenda pet godina zaredom, od 2022. do 2026. godine.

Microsoft se popeo s 4. mjesta u 2022. godini na 2. mjesto u ovoj godini. NVIDIA je ušla u vrh na 5. mjestu ostvarivši najznačajniji uspon na ljestvici.

Amazon, koji je 2022. bio 2., pao je na 3. mjesto 2023. i ostao je na 4. mjestu do 2026. godine.

Google je 2026. godine zauzeo 3. mjesto. TikTok je bio 6., dok je Facebook bio na 9. mjestu. Kineska državna elektroprivredna korporacija (SGCC) zaokružila je popis na 10. mjestu.

Američki tehnološki brendovi i dalje dominiraju među 10 najboljih na ljestvici Global 500 u 2026. godini, jačajući prednost veličine i globalnu prisutnost najvećih svjetskih digitalnih ekosustava. Prva četiri mjesta 10 najboljih brendova na ljestvici Global 500 ostaju nepromijenjena, a četiri od Veličanstvene sedmorke - Apple, Microsoft, Google i Amazon - drže svoje pozicije na vrhu ljestvice.



Apple je i dalje najvrjedniji svjetski brend uz rast vrijednosti od 6 % na 607,6 milijardi američkih dolara. Dok rast hardvera ostaje umjeren, Apple nastavlja jačati svoj ekosustav putem usluga. Rast oglašavanja, usluga u cloudu i App Storea dodatno je ojačao ukupne rezultate, dok je stabilna potražnja u Americi, Europi i azijsko-pacifičkoj regiji ojačala Appleov globalni opseg i otpornost.



Microsoft je na drugom mjestu, ostvario je rast vrijednosti od 23 % na 565,2 milijarde dolara. ezultati poslovanja pokazuju stabilan rast u cijelom portfelju usmjerenom na poduzeća, s uslugama u cloudu, pretplatama i profesionalnim softverom koji pružaju stabilne, ponavljajuće prihode. Rastuća uloga Microsofta u poduzećima, umjetnoj inteligenciji i infrastrukturi clouda dodatno je potvrdila reputaciju stabilnog partnera i dugoročne relevantnosti, podržavajući održivi rast vrijednosti brenda.



Google ostaje treći najvrjedniji brend globalno, s porastom vrijednosti brenda od 5 % na 433,1 milijardu dolara. Snaga u pretraživanju, oglašavanju i uslugama u cloudu podupire njegovu poziciju, dok kontinuirana ulaganja u proizvode i platforme temeljene na umjetnoj inteligenciji nastavljaju jačati središnju ulogu brenda u digitalnom gospodarstvu. Amazon je četvrti, s porastom vrijednosti brenda od 4 % na 369,9 milijardi dolara, zahvaljujući snazi i širini poslovanja u e-trgovini i širenjem poslovanja u cloudu, unatoč pritiscima na marže u maloprodajnim operacijama.



NVIDIA se popela za četiri mjesta i postala peti najvrjedniji brend na svijetu, s porastom od 110 % na 184,3 milijarde dolara, što odražava njezinu središnju ulogu u pokretanju globalne infrastrukture umjetne inteligencije. Kako potražnja za naprednim računalstvom raste, NVIDIA je pretekla etablirane brendove, uključujući TikTok/Douyin, Walmart, Samsung Group i Facebook.

Kineski TikTok/Douyin penje se za jedno mjesto na sedmo mjesto nakon rasta vrijednosti brenda od 45 % na 153,5 milijardi dolara, zahvaljujući globalnom širenju i snažnim angažmanom na svim tržištima.

Walmart, unatoč porastu vrijednosti brenda od 3 % na 141,0 milijardu dolara, pada za dva mjesta na sedmo mjesto. Samsung Group (porast od 8 % na 119,2 milijarde dolara), Facebook (porast od 17 % na 107,1 milijardu dolara) i State Grid Corporation of China (porast od 16 % na 99,1 milijardu dolara) zaokružuju prvih 10.