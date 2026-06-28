Tehnologija dominira među 50 najvrjednijih tvrtki na svijetu

Tehnološki sektor postao je dominantna snaga na globalnom tržištu kapitala. To se najjasnije vidi među najvećim svjetskim kompanijama prema tržišnoj kapitalizaciji

Prema podacima CompaniesMarketCapa iz lipnja ove godine, NVIDIA je najvrjednija tvrtka na svijetu s tržišnom kapitalizacijom od 4,8 bilijuna američkih dolara. Slijede Apple s 4,3 bilijuna dolara te Alphabet, Googleova matična tvrtka, s 4,2 bilijuna dolara.

Među 50 najvrjednijih svjetskih kompanija čak su 22 tehnološke tvrtke. Među njima je i SpaceX, čija tržišna kapitalizacija iznosi 2,1 bilijun dolara, nakon izlaska na burzu u lipnju 2026. godine.

Granicu od bilijun dolara premašili su i drugi tehnološki divovi, uključujući Microsoft (2,8 bilijuna dolara), Broadcom (1,8 bilijuna dolara) i Metu (1,4 bilijuna dolara), matičnu tvrtku Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.

Među najvrjednijim kompanijama dobro su zastupljene i tvrtke izvan SAD-a. TSMC, najveća svjetska neovisna ljevaonica poluvodiča, procijenjena je na 2,3 bilijuna dolara, dok južnokorejski Samsung ima tržišnu kapitalizaciju od 1,5 bilijuna dolara.

Kontinuirani procvat podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju dodatno je povećao vrijednost kompanija iz sektora poluvodiča i tehnologije te potaknuo rast vrijednosti tvrtki duž cijelog lanca opskrbe umjetnom inteligencijom.