SWEN Hospitality preuzima Divente, cilj širenje na europsko tržište

Hrvatska tehnološka kompanija SWEN Hospitality dovršila je akviziciju Divente (ITI Computers). Spajanjem dviju tvrtki nastaje nova IT hospitality grupa koja bi trebala pokrivati oko 30 posto ukupnog tržišta u tom segmentu. Vrijednost transakcije nije objavljena. Nikša Ivanović, Katija Lonza i Stane Kovačić, koji su Divente vodili do akvizicije, ostaju aktivno uključeni na direktorskim pozicijama.



Kako je navedeno u priopćenju za javnost, cilj nije razvoj još jednog izoliranog softverskog alata, već izgradnja platforme nove generacije za hospitality industriju, koja bi trebala objediniti ključne poslovne procese na jednom mjestu. Ta bi platforma trebala postati temeljnom digitalnom infrastrukturom na kojoj hotelijeri upravljaju cijenama, kapacitetima, ljudima i podacima. SWEN posluje u sklopu grupe Bornfight, čiji su suvlasnici Tomislav Grubišić i Ante Mandić.



Spajanje SWEN-a i Divente smatra se prvim korakom šire strategije rasta, uz daljnja ulaganja u razvoj podatkovne i analitičke infrastrukture, jačanje integracijskog ekosustava te potencijalne akvizicije komplementarnih rješenja u regiji. Dugoročna ambicija je jasno pozicioniranje kao relevantnog europskog izazivača u području hospitality tehnologije.