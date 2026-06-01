Suvereni cloud moguć je samo ako ste Kinez ili Amerikanac

Nije moguće upravljati potpuno suverenim cloudom izvan Kine ili SAD-a, smatra Douglas Toombs, potpredsjednik analitičara u Gartneru

Govoreći na Gartnerovoj konferenciji o IT infrastrukturi, operacijama i strategijama u cloudu u Sydney, Toombs je rekao da samo SAD i Kina proizvode svu tehnologiju potrebnu za potpuno suvereni cloud. Korisnici u drugim dijelovima svijeta ne mogu izbjeći ovisnost o stranim pružateljima usluga.

Toombs je istaknuo da su američki pružatelji cloud usluga razvili proizvode za koje tvrde da mogu zadovoljiti potrebe organizacija kojima je potreban cloud bez pravnih komplikacija izvan njihove odabrane jurisdikcije. No činjenica da su ti pružatelji u konačnici u vlasništvu američkih korporacija znači da nije moguće jamčiti potpuni suverenitet.

Čak i lokalna rješenja poput AWS Outposts, Azure Local ili Oracleovih Dedicated Cloud Regions „moraju telefonirati kući“, rekao je.

Neuspjeli pokušaji

Toombs ne vjeruje da će pokušaji stvaranja suverenih cloudova biti uspješni. Podsjetio je na ranije francuske projekte suverenih cloudova Andromeda, Numergy i Gaia-X, za koje tvrdi da nisu dali konkretne rezultate, osim „nekoliko lijepih bijelih knjiga“.

Također je spomenuo Pravilo tri i četiri, maksimu koju je razvila Boston Consulting Group, prema kojoj „stabilno konkurentno tržište nikada nema više od tri značajna konkurenta, pri čemu najveći nema više od četiri puta veći tržišni udio od najmanjeg“. Prema njegovu mišljenju, tržište clouda već se stabiliziralo oko tri dominantna igrača: AWS-a, Googlea i Microsofta.

Toombs ipak smatra da pojedini manji pružatelji cloud usluga mogu opstati te omogućiti razvoj suverenih SaaS usluga i proizvoda.

No upozorava da čak ni agresivni pokušaji prelaska na lokalne usluge neće osloboditi organizacije ovisnosti o američkim cloudovima. Kao primjer naveo je nizozemskog pružatelja zdravstvenih usluga koji je pokušao izgraditi vlastitu infrastrukturu, ali je ipak doživio prekid rada kada su usluge njegovog dobavljača pale zajedno s velikim pružateljem cloud usluga.

Rizik suvereniteta

Ako se suvereni cloudovi ne uspiju razviti, to bi moglo postati ozbiljan problem jer su neke europske organizacije zabrinute da bi američki pružatelji cloud usluga mogli napustiti europsko tržište, prisiljavajući ih na brze i rizične migracijske projekte, upozorava Adrian Wong, direktor analitičara u Gartneru.

Wong smatra da „pojačane geopolitičke napetosti“ navode korisnike velikih cloud platformi na preispitivanje vlastitih strategija, što pozdravlja jer vrlo malo organizacija razvija ozbiljnu strategiju izlaska iz clouda.

„Planovi za izlazak zanemaruju se“, rekao je Wong, dodajući da su korisnici „u velikoj mjeri zaključani“, osobito kada koriste platformu kao uslugu (PaaS) ili napredne cloud usluge.

„Izlazak u roku kraćem od dvije godine zahtijeva značajno planiranje i ulaganja“, upozorio je. „Strategije i planovi izlaska uglavnom se guraju pod tepih.“

Wong kaže da sada vidi kako se „klatno njiše“ prema opreznijem pristupu cloudu.

Nerazvijanje strategije izlaska iz clouda jedna je od deset najvećih pogrešaka koje Wong primjećuje kod korisnika. Na popisu su i pokretanje cloud projekata s kritičnim i složenim aplikacijama poput ERP-a, pretpostavka da je cloud prikladan za sve aplikacije te očekivanje da će svaka aplikacija automatski ostvariti sve prednosti clouda.

Također upozorava da je pogrešno pretpostaviti kako će strategija više cloudova automatski poboljšati dostupnost sustava, osim ako organizacije prethodno ne riješe složen i skup problem prijenosa aplikacija između platformi. Wong smatra da bi organizacije trebale koristiti više cloudova prvenstveno zbog pristupa specifičnim mogućnostima pojedinih platformi, a ne radi povećanja otpornosti sustava.