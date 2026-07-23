Startup traži uhodanu tvrtku. Žele ju prepustiti svom AI direktoru

Skyfall AI je proteklu godinu proveo razvijajući AI sustave dizajnirane za donošenje dugoročnih odluka koje obično donose rukovoditelji tvrtki. Sada startup želi testirati svoju tehnologiju u stvarnom svijetu kupnjom malog SaaS ili e-trgovinskog poduzeća za do milijun američkih dolara, kako bi vođenje većeg dijela poslovanja prepustili svom AI agentu. "Ako ste izgradili pravi proizvod s kupcima koji plaćaju i spremni ste ga predati, želimo se čuti s vama", naveli su na svojoj web stranici.



AI bi nadgledao područja poslovanja koja pokrivaju cijene, marketing, korisničku podršku, financije i operacije, postupno smanjujući ljudsko sudjelovanje. Cilj je udvostručiti prihod preuzete tvrtke u samo šest mjeseci.



Skyfall su osnovali Sam Pasupalak, Kaheer Suleman i Sumit Pasupalak.Pasupalak i Suleman su prethodno suosnivali startup za duboko učenje Maluuba, koji je Microsoft preuzeo 2017. godine. Sada pokušavaju prevladati ograničenja koja vide u velikim jezičnim modelima poput ChatGPT-a, Claudea i Geminija.



Uvjereni su kako sljedeća generacija AI modela zahtijeva drugačiji pristup. Kako bi testirali tu hipotezu, razvili su referentnu vrijednost osmišljenu za mjerenje kako se AI modeli prilagođavaju promjeni poslovnih uvjeta. Prema istraživanju Skyfalla, trenutni modeli su se dobro pokazali s jednostavnim zadacima, ali su se mučili s onim u kojima su odluke imale dugoročne posljedice.



Skyfallovo predloženo rješenje su modeli poslovnog svijeta, AI sustavi koji naglašavaju kontinuirano učenje i modeliranje. Dosad su ga testirali na videoigri RollerCoaster Tycoon, u kojoj igrači upravljaju tematskim parkom i pokušavaju maksimizirati prihod.



Druge tvrtke provele su manje eksperimente koji uključuju tvrtke kojima upravlja AI. Anthropic je prethodno dopustio svom modelu Claude pokretanje automata za prodaju, dok su istraživači u Andon Labsu AI-ju postavili na čelo kafića u Stockholmu. Čak i izvršni direktor Meta Platforms Mark Zuckerberg navodno razvija AI agenta koji bi mu trebao pomoći u bržem obavljanju posla.

