Stablecoini bi mogli smanjiti količinu kredita dostupnih na tržištu

Širenje stablecoina u eurozoni moglo bi oslabiti učinkovitost monetarne politike, odvući depozite iz banaka i smanjiti kreditiranje realnog gospodarstva.

Mreža srijeda, 4. ožujka 2026. u 03:25
📷 Tabrez Syed (Unsplash)
Tabrez Syed (Unsplash)

Za tradicionalne zajmodavce ključni je problem to što rastuća upotreba stablecoina može navesti klijente na premještanje novca iz bankovnih depozita, prisiljavajući zajmodavce na skuplje financiranje na tržištu. Drugim riječima, mogu smanjiti količinu kredita koje banke pružaju realnom gospodarstvu, navedeno je u istraživanju ekonomista Europske središnje banke (ECB)

Bankovni depoziti u eurozoni iznose oko 17 bilijuna eura, dok globalno tržište stabilnih kriptovaluta iznosi otprilike 300 milijardi američkih dolara, što sugerira kako banke još nisu suočene sa značajnijim udarom na depozite.

Za ECB je ključni problem to što većina stablecoina kovanica biva izdana u dolarima, valuti koju ne kontrolira.Ako imovina temeljena na dolarima dobije širu upotrebu u Europi, politički potezi izvan bloka mogli bi utjecati na likvidnost i uvjete potrošnje, smanjujući utjecaj ECB-a.

Udarac na banke također bi oslabio ECB, jer se gospodarstvo eurozone oslanja na zajmodavce kako bi prenijeli promjene kamatnih stopa u realno gospodarstvo. To bi utjecaj političkih poteza učinilo manje predvidljivim.

Ovi rizici zahtijevaju smislenu regulaciju stablecoina, kao što su stroži zahtjevi za transparentnost rezervi, robusna jamstva otkupa, adekvatan kapitalni zaštitni sloj za apsorpciju gubitaka. Učinkovit nadzor može smanjiti financijske rizike, poručili su autori istraživanja.

