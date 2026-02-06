Spotify počinje prodavati fizičke knjige

Fizička kupnja knjiga bit će postupno uvođena kasnije ovog proljeća za korisnike u SAD-u i Velikoj Britaniji. Bookshop.org upravlja cijenama, inventarom i isporukom.

Miroslav Wranka petak, 6. veljače 2026. u 06:20
📷 Heidi Fin (Unsplash)
Heidi Fin (Unsplash)

Spotify će početi prodavati fizičke knjige na svojoj streaming platformi kroz partnerstvo s online prodavačem Bookshop.org. Od lansiranja audioknjiga prije dvije godine, Audiobooks in Premium proširio se na 22 globalna tržišta, a njegov katalog na engleskom jeziku narastao je na više od 500 tisuća naslova. Prema podacima te tvrtke, broj novih slušatelja povećan je za 36 posto, broj sati slušanja za 37 posto.

Fizička kupnja knjiga bit će postupno uvođena kasnije ovog proljeća za korisnike u SAD-u i Velikoj Britaniji. Bookshop.org upravlja cijenama, inventarom i isporukom. U taj segment poslovanja ulaze u trenutku kad je njihova prodaja usporena jer se sve više korisnika sve više okreće e-knjigama i drugim izvorima.

Pokrenut će i Page Match, alat dizajniran kako bi omogućio čitateljima prebacivanje između čitanja i slušanja. Korisnici mogu skenirati stranicu iz tiskane knjige ili e-knjige pomoću kamere aplikacije Spotify kako bi skočili na odgovarajući trenutak u audioknjizi i ponovno skenirali kasnije kako bi pronašli točan odlomak gdje bi trebali nastaviti čitati.

Page Match bit će dostupan pri lansiranju na većini naslova na engleskom jeziku. Svim korisnicima audio knjiga trebao bi biti dostupan do 23. veljače. Spotify je također povećao cijenu mjesečne pretplate na 13,99 američkih dolara na tržištima Sjedinjenih Država, Estonije i Latvije.

