SpaceX juriša na više od bilijun USD tržišne vrijednosti

Tvrtka Elona Muska SpaceX želi prikupiti više od 25 milijardi američkih dolara putem inicijalne javne ponude dionica 2026. godine, što bi moglo povećati njenu procjenu vrijednosti na više od bilijun USD. Bio bi to jedan od najvećih IPO-a na svijetu do sad.



Uvrštavanje na burzu kapitala potaknuto je brzim širenjem poslovanja tvrtke sa satelitskim internetom Starlink, uključujući planove za izravnu mobilnu uslugu i napredak u programu raketa Starship za misije na Mjesec i Mars. SpaceX je navodno započeo razgovore s bankama o pokretanju ponude oko lipnja ili srpnja.



Nakon trogodišnje suše, segment IPO-a je ponovno oživio tijekom ove godine. Očekuje se kako će taj trend biti nastavljen i u idućoj. Nekoliko velikih startupa i dalje je nastavilo je prikupljati kapital na privatnim tržištima. Izlistavanje tvrtke poput SpaceX-a moglo bi potaknuti više njih na javne ponude dionica.



SpaceX je trenutno drugi najvrijedniji neizlistani startup na svijetu, nakon OpenAI-ja. Ta tvrtka i njen konkurent Anthropic također navodno pregovaraju o IPO-u sljedeće godine.



Prije nekoliko dana pojavila se vijest kako SpaceX pokreće sekundarnu prodaju dionica koja bi ih procijenila na 800 milijardi USD. Musk je demantirao te navode.



Saudi Aramco zasad je jedini dovršeni IPO koji je postigao vrijednost veću od bilijun USD. Državni naftni i plinski div debitirao je u prosincu 2019. s procijenjenom tržišnom kapitalizacijom od 1,7 bilijuna USD.



SpaceX očekuje kako će sredstva iz javne kotacije koristiti za razvoj svemirskih podatkovnih centara, uključujući kupnju čipova potrebnih za njihovo pokretanje. Ipak, ulagači bi mogli biti oprezni jer nisu uvjereni kako Musk doista može voditi više tvrtki vrijednih više od bilijun USD.