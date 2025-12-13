SpaceX juriša na više od bilijun USD tržišne vrijednosti

SpaceX je navodno započeo razgovore s bankama o pokretanju ponude oko lipnja ili srpnja. Traže sredstva za razvoj svemirskih podatkovnih centara

Mreža subota, 13. prosinca 2025. u 02:31
📷 SpaceX (Unsplash)
SpaceX (Unsplash)

Tvrtka Elona Muska SpaceX želi prikupiti više od 25 milijardi američkih dolara putem inicijalne javne ponude dionica 2026. godine, što bi moglo povećati njenu procjenu vrijednosti na više od bilijun USD. Bio bi to jedan od najvećih IPO-a na svijetu do sad.

Uvrštavanje na burzu kapitala potaknuto je brzim širenjem poslovanja tvrtke sa satelitskim internetom Starlink, uključujući planove za izravnu mobilnu uslugu i napredak u programu raketa Starship za misije na Mjesec i Mars. SpaceX je navodno započeo razgovore s bankama o pokretanju ponude oko lipnja ili srpnja.

Nakon trogodišnje suše, segment IPO-a je ponovno oživio tijekom ove godine. Očekuje se kako će taj trend biti nastavljen i u idućoj. Nekoliko velikih startupa i dalje je nastavilo je prikupljati kapital na privatnim tržištima. Izlistavanje  tvrtke poput SpaceX-a moglo bi potaknuti više njih na javne ponude dionica.

SpaceX je trenutno drugi najvrijedniji neizlistani startup na svijetu, nakon OpenAI-ja. Ta tvrtka i njen konkurent Anthropic također navodno pregovaraju o IPO-u sljedeće godine.

Prije nekoliko dana pojavila se vijest kako SpaceX pokreće sekundarnu prodaju dionica koja bi ih procijenila na 800 milijardi USD. Musk je demantirao te navode.

Saudi Aramco zasad je jedini dovršeni IPO koji je postigao vrijednost veću od bilijun USD. Državni naftni i plinski div debitirao je u prosincu 2019. s procijenjenom tržišnom kapitalizacijom od 1,7 bilijuna USD.

SpaceX očekuje kako će sredstva iz javne kotacije koristiti za razvoj svemirskih podatkovnih centara, uključujući kupnju čipova potrebnih za njihovo pokretanje. Ipak, ulagači bi mogli biti oprezni jer nisu uvjereni kako Musk doista može voditi više tvrtki vrijednih više od bilijun USD.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi