Sony više neće proizvoditi diskove u Austriji. Evo na što će se prebaciti

Sony se već neko vrijeme priprema za kraj igara za konzolu PlayStationna diskovima. Uprava Sonyjeve tvrtke Digital Audio Disc Corporation (DADC) rekla je austrijskim medijima kako je već uložila 30 milijuna eura u prenamjenu svoje tvornice diskova u Thalgauu u Salzburgu u tvornicu za optičke mikroleće.



Uprava je o promjenama radnike obavijestila 1. srpnja, kada je Sony najavio kako PlayStation u potpunosti prelazi na digitalno tržište od siječnja 2028. godine. Optičke mikroleće mogu manipulirati svjetlošću i obično se koriste u senzorima kamera, AR/VR konzolama, optičkim mrežama i medicinskim uređajima.



Tvornica u Thalgauu trenutno proizvodi 600 tisuća diskova svaki dan, od čega pola za igre za PlayStation. Izvršni direktor Sony DADC-a Dietmar Tanzer očekuje kako će proizvodnja diskova pasti na 10 posto trenutne proizvodnje tvornice u 2028.



Pogon u Thalgauu nije tek jedna od Sonyjevih tvornica za proizvodnju diskova, već je to mjesto gdje se nalazi sjedište DADC-a. DADC je nekada imao pogon za masovnu proizvodnju u Terre Hauteu u Indiani (SAD), gdje je od 1983. do zatvaranja 2022. proizveo 23 milijarde diskova. Od tada do danas proizveo je 3,4 milijarde diskova više.



Tvrtka namjerava zadržati 300 radnika u Thalgau. U bliskoj budućnosti bit će prekvalificirani za proizvodnju optičkih mikroleća, budući Sony planira početi s njihovom proizvodnjom već sljedeće godine.

