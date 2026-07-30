Službeno potvrđeno - većina korporativnog IT-ja sad je izvan tvrtki

Većina korporativnog IT-ja po prvi je put izvan poslovnih prostora, dok je prosječna gustoća snage racka prvi put premašila 11 kW jer se flote web poslužitelja postupno zamjenjuje snažnijim hardverom

Miroslav Wranka četvrtak, 30. srpnja 2026. u 21:15
📷 Panumas Nikhomkhai (Pexels)
Panumas Nikhomkhai (Pexels)

Uptimeovo istraživanje Global Data Center Survey 2026 otkriva kako se industrija uspijeva prilagoditi izazovnim okolnostima, sa zabrinutostima zbog rastućih troškova te nedostatka osoblja i vještina. Istraživanje je provedeno na više od 800 vlasnika i operatera podatkovnih centara u više država, s više od polovice (52 posto) u Sjevernoj Americi i Europi.

Po prvi put lokacije trećih strana imaju veći udio, čineći 46 posto IT opterećenja, u usporedbi sa 44 posto koji se nalaze u korporativnim farmama poslužitelja u vlasništvu poduzeća. Deset posto ispitanika kažu kako koriste IT sobe i serverske ormare umjesto posebnog objekta.

Stručnjaci Uptimea procjenjuju kako će do 2028. godine udio opterećenja u vlastitim serverskim dvoranama ostati isti, dok će se oni koji se izvode na lokacijama trećih strana povećati na 48 posto, smanjujući one koji se trenutno nalaze u IT sobama i serverskim ormarima.
 

Gustoća snage manja nego što se misli

Iako se sugeriralo kako AI infrastruktura pomiče gustoću snage IT infrastrukture na 120 kW po racku ili i više, u stvarnosti je većina podatkovnih centara i servera na višestruko nižoj razini. Ove godine prosjek najtipičnijih gustoća racka sada prelazi 11 kW jer je postupni prelazak na hardver veće snage pogoršan malim brojem novih objekata visoke gustoće s rackovima iznad 30 kW. Bez tih nekoliko objekata visoke gustoće prosjek iznosi 7,8 kW, što je tek neznatno više od 7,5 kW u 2025.

Većina objekata još nema ormare od 30 kW ili više, otkriva Uptime, ali više ispitanika (24 posto) sada kaže kako ih imaju, u usporedbi s 19 posto prošle godine. Povećanje je uglavnom bilo u rasponu ultra visoke gustoće od 50 i više kW, uključujući neke ispitanike koji postavljaju AI i GPU poslužitelje u ormare konfigurirane za više od 100 kW.

Trend porasta gustoće ormara nastavit će se kako organizacije nadograđuju svoju infrastrukturu novijim hardverom. Ažurirani poslužitelji povećavaju i kapacitet opterećenja i energetske performanse, ali maksimiziranje tih prednosti znači odgovarajući porast ukupne snage sustava, navodi Uptime.

Pojedini operateri također traže agresivnije vremenske rokove osvježavanja tehnologije kraće od četiri godine, tvrdi se u izvješću. Ako je to istina, to je u suprotnosti od onoga što su neki hiperskaleri poput Microsofta, Googlea i Meta Platforms radili posljednjih godina, produžujući životne cikluse na šest ili sedam godina kako bi uštedjeli na troškovima amortizacije.

Troškovi nastavljaju rasti

Što se tiče prekida isporuke usluga, ovogodišnje izvješće pokazuje poboljšanje šestu godinu zaredom, s brojem ispitanika koji su doživjeli prekid u posljednje tri godine smanjenim za tri postotna boda

S druge strane, troškovi prekida nastavljaju rasti jer su organizacije postale ovisnije o digitalnoj infrastrukturi, pa prekidi mogu imati veći financijski utjecaj nego u prošlosti. Općenito, 71 posto ispitanika ankete izjavilo je da ih je najštetniji prekid koštao najmanje 100 tisuća američkih dolara, u usporedbi s 57 posto prije godinu dana.

Najveći nedostaci osoblja zabilježeni su u elektrotehnici (38 posto ispitanika), operacijama niže razine (38 posto), upravljanju operacijama (35 posto) i strojarskim ulogama (34 posto). Međutim, više od polovice (53 posto) operatera prijavljuje poteškoće u pronalaženju kvalificiranih kandidata za upražnjena radna mjesta, u odnosu na 46 posto prije godinu dana.

Uptime je otkrio kako financijski pritisak i ograničenja resursa i dalje rastu među operaterima. Primarni su problem visoke cijene energije, osoblja i opreme, posebno za infrastrukturu povezanu s umjetnom inteligencijom. Uz to, rastu zabrinutosti zbog predviđanja kapaciteta, dostupnosti energije i poremećaja u lancu opskrbe.

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