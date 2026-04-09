Šesnaest partnerstava pokrenulo je D2D usluge

Sateliti brzo dobivaju na važnosti u svijetu mobilnih komunikacija. Međutim, puni opseg njihova potencijala za dopunu zemaljskih mreža te telefonskih i širokopojasnih usluga još se razvija

Mreža četvrtak, 9. travnja 2026. u 17:30
📷 ilustracija ChatGPT
Tarife satelitskih usluga obično koštaju više od zemaljskih telekomunikacijskih usluga zbog viših troškova hardvera i manjeg kapaciteta satelitske mreže.

Međutim, troškovi lansiranja satelita sada padaju, što pojeftinjuje dodavanje kapaciteta satelitske mreže.

Razvoj 3GPP standarda, kao što su mogućnosti nezemaljskih mreža (non-terrestrial network, NTN) uključene u Izdanje 17, ima važnu ulogu u omogućavanju izravne povezivosti satelit–uređaj te povećanju broja kompatibilnih uređaja.

Partnerstva

Izravna veza satelit-mobilni telefon važna je jer može omogućiti povezivanje bilo kojeg pametnog telefona s internetom u najudaljenijim i ruralnim područjima. Satelitske tvrtke koje nude tu mogućnost koriste zemaljski frekvencijski spektar u vlasništvu mobilnih operatera, a ne namjenske satelitske frekvencije. Aktivne tvrtke uključuju Starlink, AST SpaceMobile i Lynk. Međutim, došlo je do promjene u strategiji Starlinka, nakon što je njegova matična tvrtka SpaceX kupila spektar mobilnih satelitskih usluga od EchoStara.

Partnerstva koja rade na tehnologiji satelit-mobilni telefon, prema statusu
Izvješće GSA iz siječnja ove godine ističe ubrzanu integraciju nezemaljskih mreža (NTN) i satelitske povezivosti sa zemaljskom telekomunikacijskom infrastrukturom. Interes za satelitsku komunikaciju sve više raste. Do sada je registrirano 225 javno objavljenih partnerstava između telekomunikacijskih operatera i satelitskih tvrtki u 88 zemalja.

Za usluge satelitskog prijenosa podataka izravno na mobitel (direct to device, D2D) šesnaest partnerstava je već pokrenulo komercijalne usluge. Prve takve usluge pokrenute su u Aziji i Sjevernoj Americi, no sada ih ima i u Europi i Južnoj Americi.

U kolovozu 2025. ukrajinski Kyivstar najavio je pokretanje svoje usluge sa Starlinkom i već ima više od 3 milijuna veza. Orange, u partnerstvu sa Skylo, pokrenuo je uslugu u Francuskoj u prosincu 2025. godine.

Još 25 partnerstava koja procjenjuju, testiraju ili isprobavaju tehnologiju ili posjeduju licence za to.

Daljnjih 53 planiraju pokrenuti usluge, uključujući Airtel, koji planira pokretanje usluge na 14 tržišta u Africi.

Usluge satelit-mobilni telefon (D2D) sada su pokrenute u 15 zemalja, godinu ranije bilo ih je 11.

Značajni dodaci uključuju Orange u Francuskoj, Kyivstar u Ukrajini, Entel u Čileu i Entel u Peruu, koji su prvi operateri u svojim zemljama koji su pokrenuli D2D uslugu.

Postoji 61 zemlja i teritorij koji planiraju, procjenjuju, testiraju, licenciraju ili su već pokrenuli partnerstva satelit-mobilni telefon. Od njih, Argentina, Brazil, Njemačka, Gana, Grčka, Guam, Kazahstan, Nigerija, Sjeverni Marijanski Otoci, Filipini, Južna Afrika, Južni Sudan, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo procjenjuju, testiraju ili isprobavaju, ili posjeduju licence, a dodatnih 33 zemlje planiraju usluge.

Zemlje i teritoriji s partnerstvima satelit-mobilni telefon, prema statusu
Satelitski IoT

Širokopojasni pristup internetu čini 45 % svih najavljenih partnerstava između satelitskih mrežnih operatera i telekomunikacijskih operatera. No sve je veći interes i za satelitski IoT koje nude tvrtke poput Skylo i OQ.

Konstelacije

SAD ima najviše satelitskih konstelacija za telekomunikacijske usluge, njih 15, uključujući tvrtke poput Starlinka i AST SpaceMobilea. Velika Britanija i Kina imaju po pet takvih konstelacija. Sve veći broj zemalja ima planiranu ili lansiranu konstelaciju satelita, uključujući Australiju, Indiju i Španjolsku, podaci su GSA.

Broj partnerstava po operatoru satelitske mreže
Uređaji

Postoji ograničen broj uređaja kompatibilnih sa satelitima koji koriste 3GPP uskopojasne NTN standarde, dok su drugi uređaji modificirani za rad s određenim konstelacijama. Nadalje, neke konstelacije koje omogućuju izravnu komunikaciju s mobilnim telefonima oslanjaju se na IMT spektar koji bi, teoretski, radio sa svakim 4G ili 5G pametnim telefonom.

