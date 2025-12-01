Šef Xiaomija: Humanoidni roboti preuzimaju tvornice za pet godina

Glavni izvršni direktor Xiaomija Lei Jun prognozirao je kako će sljedećih pet godina donijeti veliku promjenu potaknutu umjetnom inteligencijom. Promjena neće biti postupna, već brza, a humanoidni roboti uskoro će postati središnji dio načina rada tvornica.



Lei je istaknuo Xiaomijevu tvornicu električnih vozila kao jasan znak transformacije u tijeku. Veliki lijevani dijelovi automobila obično zahtijevaju spor ručni pregled, što često dovodi do pogrešaka. Taj je korak u proizvodnji zamijenjen rendgenskim sustavom uparenim s modelom umjetne inteligencije. Završava potpuni pregled za dvije sekunde. Proces je deset puta brži od radnika i više od pet puta točniji.



Lei je ovu nadogradnju opisao kao jasan primjer kako inteligentni sustavi povećavaju performanse tvornice. Vjeruje kako nijedna tvrtka ne može sama izgraditi ovo tržište. Umjesto toga, očekuje kako će dugoročni rast ovisiti o partnerstvima i zajedničkim inženjerskim platformama u cijelom sektoru.



Xiaomi će uvesti humanoidne robote u svoje proizvodne linije u roku od pet godina. Ovi roboti će obavljati zadatke koje sada obavljaju radnici, posebno repetitivne ili precizno intenzivne korake koji imaju najviše koristi od automatizacije.



To će biti tek prvi korak - idući na redu bit će kućni roboti. Ti će sustavi zahtijevati veće performanse i suočit će se s daleko složenijim svakodnevnim aktivnostima.



Xiaomi vidi robote kao ključni dio svoje buduće strategije proizvoda. Inspekcija temeljena na umjetnoj inteligenciji poboljšava točnost i smanjuje ljudske pogreške. Skraćuje kašnjenja u proizvodnji i pomaže u stabilizaciji operacija opskrbe. Također jača opskrbne operacije i podržava fokus tvrtke na visoke standarde preciznosti.



Ljudi bi trebali preuzeti naprednije uloge u planiranju, dizajnu i inženjerskom razvoju, radeći zadatke koji zahtijevaju kreativnost i tehničko donošenje odluka.

