Šef financija napušta xAI nakon samo šest mjeseci

Anthony Armstrong, financijski direktor tvrtke xAI od listopada 2025. godine, napustio je tu tvrtku u sklopu šireg vala odlazaka više rangiranih direktora. Armstrong, koji je prethodno radio za banku Morgan Stanley i savjetovao Elona Muska tijekom akvizicije platforme društvenih medija X, bio je podređen Bretu Johnsenu, koji je bio financijski direktor tvrtke nastale spajanjem xAI-ja i SpaceX-a.



Armstrong je vodio financijske operacije za xAI i X. Bio je odgovoran za vraćanje poslovanja društvenih mreža u financijsku stabilnost nakon odlaska oglašivača nakon što je Musk ublažio standarde moderiranja sadržaja.



SpaceX planira dugo očekivanu inicijalnu javnu ponudu dionica s ciljem prikupljanja 75 milijardi američkih dolara, čime bi se procjena vrijednosti svemirske tvrtke popela na 1,75 bilijuna USD. Navodno namjeravaju namijeniti veliki dio dionica malim ulagačima.