Schneider Electric DSPS - Tvornica budućnosti u susjedstvu

Sredinom svibnja kao jedini medij iz Hrvatske imali smo ekskluzivnu priliku posjetiti proizvodni pogon Schneider Electrica nazvan Duna Smart Power Systems, smješten u mjestu Večica (mađ. Dunavecse) 50-ak kilometra južno od Budimpešte. Tvornica je to izvorno otvorena 2024. godine, tada na "tek" 28.000 kvadratnih metara, a u međuvremenu je proširena na sadašnjih 46.000 m2. Iz temelja je izgrađena kao potpuno ugljično neutralno postrojenje, a danas se na njezinom krovu nalaze fotonaponski paneli, površine koju je prije dvije godine imala – cijela tvornica.