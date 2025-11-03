Samu Altmanu je preko glave pitanja o prihodima OpenAI-ja

Glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman nedavno je zvučao pomalo razdražljivo kada su ga pitali kako će platiti više od milijardu američkh dolara za računalnu infrastrukturu u narednih deset godina, na što su se obvezali.



To se dogodilo tijekom zajedničkog intervjua u podcastu Bg2, u kojem je sudjelovao i glavni izvršni direktor Microsofta Satya Nadella. Na pitanje voditelja Brada Gerstnera o tome kako će OpenAI podmiriti obveze, Altman je rekao kako ostvaruju i više od 13 mlrd. USD prihoda godišnje te kako bi planiranih 100 mlrd. USD mogli ostvariti već 2027. godine.

Dodao je kako mu je dosta takvih pitanja i voditelju poručio da će mu, ako želi prodati svoje dionice, pronaći kupca. Uvjeren je kako među njihovim kritičarima ima puno onih koji bi kupili dionice OpenAI-ja. Ne razmišlja često o izlasku te tvrtke na burze kapitala, ali kad to čini zamišlja ljude koji će se opeći tako što će se kladiti protiv nje. Nadella se na sve to nasmijao, ali je i ustvrdio kako je OpenAI "nadmašio svaki poslovni plan koji je kao investitor dao Microsoftu".



Altman je ipak priznao kako postoje načini na koje bi tvrtka mogla sve upropastiti - na primjer, ako ne uspije dobiti pristup do dovoljno računalnih resursa - ali je rekao kako prihodi strmo rastu. Očekuje kako će ne samo nastaviti rasti, već i kako će OpenAI postati "jedan od važnih AI oblaka, u kojem će važan dio činiti poslovanje s potrošačkim uređajima i automatizacija znanosti.

