Samsung Grupa će uložiti 648 milijardi američkih dolara u Južnu Koreju tijekom sljedećeg desetljeća. Cilj je globalni procvat čipova potaknut umjetnom inteligencijom pretvoriti u nacionalni pokretač rasta.



Glavni izvršni direktori tvrtki Samsung Electronics i SK Hynix - tvrtki koje su ostvarile ogromne profite dok umjetna inteligencija potiče potražnju za čipovima - sastat će se s predsjednikom Južne Koreje Lee Jae Myungom i predstaviti investicijske planove usmjerene na regije izvan Seula.



Samsungova investicija uključivat će potrošnju na podatkovne centre umjetne inteligencije, baterije i zaslone, kao i za izgradnju tvornica čipova na jugozapadu zemlje. Kritičari upozoravaju kako bi ograničenja infrastrukture i nedostatak radne snage mogli ugroziti uspješnu realizaciju plana.



Koncentracija proizvodnih pogona u područjima oko Seula dugo je politički problem u Južnoj Koreji. Predsjednik Lee pokrenuo je inicijativu za uravnotežen regionalni razvoj koji predviđa uspostavu pet regionalnih središta i tri posebne samoupravne pokrajine kako bi se uravnotežila dominacija područja Seula, koje je 2024. godine činilo 52,8 posto bruto regionalnog domaćeg proizvoda te azijske države. Oporba je plan proglasila politički motiviranim.



Bit će najavljena tri mega-projekta, koji obuhvaćaju poluvodiče, podatkovne centre umjetne inteligencije i robotiku. Samsung Group je najveći južnokorejski konglomerat, koji uz Samsung Electronics obuhvaća proizvođača baterija Samsung SDI i tvrtku za IT usluge Samsung SDS.



Moguće je kako će SK Hynix i Samsung možda morati pokrenuti projekte planirane za 2040-e do sredine 2030-ih jer je potražnja za memorijom potaknutom umjetnom inteligencijom rasla brže od očekivanog, ne ostavljajući prostora, struju ili vodu u regiji glavnog grada za širenje. Daljnja koncentracija proizvodnih kapaciteta oko Seula riskira napuhavanje cijena nekretnina i povećanje nejednakosti.

