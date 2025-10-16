Samsung ponovno lider globalnog tržišta memorije u Q3 2025

Prihodi tvrtke Samsung Electronics od memorije porasli su u trećem tromjesečju ove godine (Q3 2025) na 19,4 milijarde američkih dolara

Time je južnokorejski proizvođač ponovno vodeći globalni dobavljač memorije. Prema podacima tvrtke Counterpoint Research Memory Tracker, Samsungove rezultate tijekom tromjesečja potaknula je snažna potražnja za njihovim konvencionalnim DRAM-om i NAND-om. U međuvremenu, SK Hynix zauzeo je drugo mjesto u svijetu sa 17,5 milijardi dolara tromjesečnih prihoda od memorije.

Samsung je u Q3 2025 ostvario snažne rezultate u više poslovnih područja, nadoknađujući slabe rezultate zabilježene ranije u godini. U segmentu memorije, tvrtka je u Q1 2025 prepustila vodstvo u DRAM-u SK Hynixu i pala na drugo mjesto na ukupnom tržištu memorije u Q2 2025, prije nego što se vratila na prvu poziciju u Q3 2025.

U poslovanju s pametnim telefonima, lansiranje nove serije Galaxy Z7 odigralo je ključnu ulogu, potičući povećanje udjela pametnih telefona na preklop. Prema istraživanju Market Pulse tvrtke Counterpoint Research, ukupna prodaja Samsungovih pametnih telefona također je porasla u odnosu na prethodnu godinu tijekom prva dva mjeseca trećeg tromjesečja, što naglašava njegov solidan tržišni zamah.