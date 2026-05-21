Samsung je, čini se, izbjegao štrajk. Podjele i dalje ostaju

Obustava rada oko 48 tisuća radnika, koja je trebala potrajati 18 dana, mogla je ozbiljno poljuljati globalnu opskrbu čipovima

Miroslav Wranka četvrtak, 21. svibnja 2026. u 19:06
📷 Oskar Alexanderson (Wikipedia)
Dogovor o plaćama postignut između Samsung Electronicsa i sindikata pozdravljen je kao pobjeda za južnokorejsku korporaciju, koja je dobila ključne ustupke i spriječila masovni štrajk. Pojedini radnici na memorijskim čipovima dobit će 416 tisuća američkih dolara bonusa.

Prijetio je štrajk oko 48 tisuća radnika, koji je trebao potrajati 18 dana i mogao je ozbiljno poljuljati globalnu opskrbu čipovima. Članovi sindikata glasovat će o sporazumu uz posredovanje vlade između 22. i 27. svibnja. U sindikatu očekuju kako će biti ratificiran.

Radnici Samsunga bili su bijesni zbog velikog jaza u bonusima u odnosu na svoje kolege u manjem rivalu SK Hynix. Unatoč intenzivnom pritisku, Samsung je na kraju isporučio pozamašne, ali ne i podjednako velikodušne bonuse.

Prema dogovoru, svi radnici koji rade na čipovima dobit će 50 posto svoje godišnje plaće kao redoviti bonus u gotovini. Povrh toga, Samsung će izdvojiti 10,5 postooperativne dobiti za posebne bonuse koji će biti u obliku dionica. Od tih posebnih bonusa, ove će godine 40 posto biti raspodijeljeno na cijelo poslovanje sa čipovima, dok će ostatak biti upotrijebljen za nagrađivanje zaposlenika odjela memorijskih čipova.

Za razliku od Samsunga, radnici SK Hynixa mogu svoje bonuse primiti u gotovini ili dionicama. Samsungov aranžman izbjegava izravne novčane odljeve, a istovremeno pomaže u održavanju cijene dionice bez dodatnog razvodnjavanja. 

Samsungovi posebni bonusi za radnike koji rade na čipovima, koji će trajati 10 godina, također su uvjetovani ispunjavanjem ciljeva profita tvrtke. SK Hynix nije postavio slične uvjete, koji bi Samsungu mogli pomoći Samsungu u bolje boljem upravljanju troškovima tijekom pada industrije.

JPMorgan je procijenio kako će Samsungovi ukupni izdaci za plaćanje po učinku za ⁠2026. godinu iznositi 12 posto njegove operativne dobiti. Sindikat je tražio 15 posto.

Samsung čini oko četvrtinu izvoza Južne Koreje. Planirani štrajk mogao je nanijeti značajnu štetu gospodarstvu.

Spor je razotkrio duboke podjele oko toga kako bi se trebao podijeliti plijen procvata umjetne inteligencije među radnicima. Mala skupina pojedinačnih dioničara također je najavila tužbu u slučaju ratifikacije sporazuma, tvrdeći kako su dijelovi sporazuma nezakoniti ako ih dioničari ne odobre.

