Sam Altman ima ideju kako spasiti posrnuli WorldCoin

Sam Altman je smislio plan kako će pothvat s kriptovalutama/identitetom/kuglom za skeniranje oka vratiti iz mrtvih. Koristit će tu tehnologiju za identifikaciju čovjeka koji stoji iza botova.



World (ranije poznat kao WorldCoin) pokrenuo je ograničenu beta verziju svog novog AgentKita, koji bi trebao poslužiti za izravno povezivanje AI agenata sa čovjekom kako bi se spriječilo zlonamjerne aktere u zlorabi agentske umjetne inteligencije i "ulilo povjerenje u sustav".



WorldCoin je nastao 2019. godine kako bi sve uključio u svoj globalni ekosustav kriptovaluta pomoću elektroničke kugle koja skenira šarenicu korisnika i stvara jedinstveni World ID povezan s tom osobom. Ideja je bila staviti identitet na blockchain kako bi bile moguće transakcije s drugim korisnicima bez potrebe za otkrivanjem identiteta.



Ciljali su na milijardu korisnika u roku od dvije godine. Uspjeli su ih dosad registrirati 18 milijuna. Token WorldCoin je izgubio 76 posto vrijednosti od pokretanja 2023.



AgentKit služi kao proširenje Coinbaseovog protokola x402, koji korisnicima kriptovaluta omogućuje izravnu razmjenu digitalnog novca putem HTTP-a. Proširen je kako bi služio kao način ograničavanja pristupa AI agenata online resursima naplatom mikroplaćanja.



AgentKit bi trebao omogućiti verificiranim vlasnicima delegiranje World ID-ova AI agentima, u biti služeći kao kriptografski dokaz o pojedincu koji stoji iza agenta. Jedna osoba može delegirati svoj World ID onoliko agenata koliko želi.



To bi trebalo spriječiti neželjenu e-poštu i druge oblike zlorabe, poput korištenja AI agenata za krađu ulaznica ili rezervacija, sprječavanje preplavljivanja rangiranja vijesti smećem...