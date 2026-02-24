SAD prednjače u financiranju AI-ja

SAD kontrolira većinu financiranja umjetne inteligencije u svijetu, a udio SAD porastao je sa 63 % u 2021. na gotovo 80 % do 2025. godini

Koncentracija kapitala signalizira geopolitički utjecaj, jer nacije koje prednjače u ulaganjima u umjetnu inteligenciju dobivaju prednost nad budućim tehnološkim standardima i lancima opskrbe.

Ostatak svijeta značajno zaostaje za SAD, što naglašava sve veći jaz u inovacijama i financiranju među regijama u svijetu.

Financiranje umjetne inteligencije postaje strateško područje nadmetanja gdje se sve više preklapaju ekonomska moć, prioriteti nacionalne sigurnosti i tehnološko vodstvo.

Umjetna inteligencija sada je geopolitička prednost, gdje investicijsko vodstvo oblikuje ekonomsku konkurentnost, sigurnosne sposobnosti i budući digitalni utjecaj diljem svijeta.