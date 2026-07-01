Rocket Lab kupuje Iridium za 8 milijardi dolara
Rocket Lab sklopio je ugovor vrijedan 8 milijardi američkih dolara za preuzimanje pružatelja satelitskih komunikacija Iridium Communications
Akvizicija je dio strategije Rocket Laba prema kojoj će posjedovanje svega, od raketa do satelitskih mreža, definirati sljedeću generaciju svemirskih kompanija.
Sporazum predstavlja značajan iskorak u dugoročnoj strategiji Rocket Laba da preraste okvire pružatelja usluga lansiranja. Preuzimanjem Iridiuma tvrtka dobiva uspostavljenu satelitsku mrežu, globalno licencirani radijski spektar i postojeću bazu korisnika – resurse za čiju bi izgradnju samostalno bile potrebne godine razvoja i milijarde dolara ulaganja.
„Za početak, Iridium je vrlo profitabilan posao s praktički potpuno novom konstelacijom satelita... Tu je, naravno, i iznimno vrijedan radijski spektar“, rekao je osnivač i glavni izvršni direktor Rocket Laba Peter Beck za Reuters.
Dioničari Iridiuma primit će 27 dolara u gotovini te dionice Rocket Laba, pri čemu ukupna vrijednost ponude iznosi 54 dolara po dionici Iridiuma, što predstavlja premiju od 24,1 % u odnosu na posljednju zaključnu cijenu dionice. Zaključenje transakcije očekuje se sredinom 2027. godine.
Dionice Rocket Laba porasle su za 12 % u predtrgovanju, dok su dionice Iridiuma, čija se vrijednost ove godine već više nego udvostručila, skočile za oko 22 %.
Iridium, koji je Motorola osnovala krajem 1980-ih, bio je pionir jedne od prvih globalnih satelitskih komunikacijskih mreža u niskoj Zemljinoj orbiti. Nakon velikog stečaja 1999. godine tvrtka se uspješno restrukturirala i izrasla u profitabilnog pružatelja komunikacijskih usluga za državne institucije, obrambeni sektor, zrakoplovnu i pomorsku industriju te druge poslovne korisnike.
Akvizicijom će Rocket Lab objediniti svoje poslovanje u području lansirnih sustava i proizvodnje satelita s Iridiumovom globalnom satelitskom mrežom u L-pojasu, licenciranim radijskim spektrom i bazom od više od 2,5 milijuna pretplatnika iz državnog, obrambenog, zrakoplovnog, pomorskog i komercijalnog sektora.