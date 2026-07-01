Rocket Lab kupuje Iridium za 8 milijardi dolara

Rocket Lab sklopio je ugovor vrijedan 8 milijardi američkih dolara za preuzimanje pružatelja satelitskih komunikacija Iridium Communications

Gorden Knezović srijeda, 1. srpnja 2026. u 05:55
📷 rocket lab
rocket lab

Akvizicija je dio strategije Rocket Laba prema kojoj će posjedovanje svega, od raketa do satelitskih mreža, definirati sljedeću generaciju svemirskih kompanija. 

Sporazum predstavlja značajan iskorak u dugoročnoj strategiji Rocket Laba da preraste okvire pružatelja usluga lansiranja. Preuzimanjem Iridiuma tvrtka dobiva uspostavljenu satelitsku mrežu, globalno licencirani radijski spektar i postojeću bazu korisnika – resurse za čiju bi izgradnju samostalno bile potrebne godine razvoja i milijarde dolara ulaganja.

„Za početak, Iridium je vrlo profitabilan posao s praktički potpuno novom konstelacijom satelita... Tu je, naravno, i iznimno vrijedan radijski spektar“, rekao je osnivač i glavni izvršni direktor Rocket Laba Peter Beck za Reuters.

Dioničari Iridiuma primit će 27 dolara u gotovini te dionice Rocket Laba, pri čemu ukupna vrijednost ponude iznosi 54 dolara po dionici Iridiuma, što predstavlja premiju od 24,1 % u odnosu na posljednju zaključnu cijenu dionice. Zaključenje transakcije očekuje se sredinom 2027. godine.

Peter Beck, osnivač i izvršni direktor Rocket Laba 📷 wikipedia
Peter Beck, osnivač i izvršni direktor Rocket Laba wikipedia

Dionice Rocket Laba porasle su za 12 % u predtrgovanju, dok su dionice Iridiuma, čija se vrijednost ove godine već više nego udvostručila, skočile za oko 22 %.

Iridium, koji je Motorola osnovala krajem 1980-ih, bio je pionir jedne od prvih globalnih satelitskih komunikacijskih mreža u niskoj Zemljinoj orbiti. Nakon velikog stečaja 1999. godine tvrtka se uspješno restrukturirala i izrasla u profitabilnog pružatelja komunikacijskih usluga za državne institucije, obrambeni sektor, zrakoplovnu i pomorsku industriju te druge poslovne korisnike.

Akvizicijom će Rocket Lab objediniti svoje poslovanje u području lansirnih sustava i proizvodnje satelita s Iridiumovom globalnom satelitskom mrežom u L-pojasu, licenciranim radijskim spektrom i bazom od više od 2,5 milijuna pretplatnika iz državnog, obrambenog, zrakoplovnog, pomorskog i komercijalnog sektora.

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