Riječki Infoprojekt postao je dio grupacije Juniper

Riječka informatička tvrtka Infoprojekt postala je dio grupacije Juniper (član Constellation Software Inc., CSI). Pojedinosti preuzimanja nisu objavljene.



CSI je kanadska multinacionalna softverska tvrtka sa sjedištem u Torontu, osnovana 1995. godine i javno izlistana na Torontskoj burzi. Obuhvaća preko 1.200 tvrtki, zapošljava više od 64 tisuća ljudi i ima više od 125 tisuća klijenata diljem svijeta.



Programska rješenja Infoprojekta fokusirana su na potrebe jedinica lokalne samouprave, komunalnih tvrtki te proračunskih korisnika. "Možemo se pohvaliti stabilnom bazom korisnika, timom stručnjaka i proizvodom koji kontinuirano prati zahtjeve tržišta. Dugoročno, ovo strateško partnerstvo pružit će našim korisnicima podršku snažne grupacije koja ulaže u rast i razvoj te potiče razmjenu znanja i iskustava među članicama", rekao je Miodrag Prizmić, dosadašnji vlasnik Infoprojekta.



Grupacija Juniper ranije je na hrvatskom tržištu preuzela tvrtke IN2, SVAM plus, Insite, MCS grupa, Libusoft Cicom i Jadran Informatika.



"Ova akvizicija za Juniper znači daljnje jačanje tržišne pozicije i prisutnosti u strateškim poslovnim vertikalama. Naš fokus ostaje na širenju grupe uz anorganski rast, uz stalno istraživanje novih prilika za partnerstva i akvizicije", rekla je Katarina Šiber Makar, viša potpredsjednica za poslovni razvoj u Juniperu.