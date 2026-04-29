Restriktivna Trumpova imigracijska politika sve više usmjerava AI talente prema Europi

Europa se sve više profilira kao važno odredište za stručnjake za umjetnu inteligenciju, iako Sjedinjene Američke Države i Indija i dalje prednjače

Gorden Knezović srijeda, 29. travnja 2026. u 20:22
ilustracija manus
Zbog viznih ograničenja administracije Donalda Trumpa, koja otežavaju rad i život u SAD-u, Europa postaje sve privlačnija talentima iz cijelog svijeta.

Novo istraživanje organizacije Interface, neovisne stručne institucije specijalizirane za informacijsku tehnologiju i javne politike, pokazuje da Irska, Njemačka i Nizozemska sve više privlače AI talente, čime se Europa pozicionira kao rastuća sila u globalnom AI okruženju.

Globalni predvodnici, Sjedinjene Američke Države i Indija, s gotovo milijun stručnjaka za umjetnu inteligenciju, i dalje dominiraju. Indija je najkonkurentnija u netehničkim i softverskim ulogama, dok Sjedinjene Američke Države prednjače u broju AI inženjera, pokazuje istraživanje.

Europa, međutim, učvršćuje svoju poziciju snažnog trećeg tržišta. Pooštravanje američkih imigracijskih pravila otežava i čini manje privlačnom izgradnju karijere u SAD-u za međunarodne studente i radnike, što mnoge potiče da prilike potraže drugdje. Istodobno se smanjuje broj talenata koji dolaze iz Kine.

Njemački think tank Interface analizirao je podatke o 1,6 milijuna stručnjaka za umjetnu inteligenciju koje je prikupila tvrtka Revelio Labs, specijalizirana za analizu tržišta rada.

Radnici su podijeljeni u tri široke kategorije: netehničke uloge, tehničke stručnjake poput programera i podatkovnih znanstvenika te napredne istraživače i AI inženjere.

Europa u utrci za AI talentima

Ujedinjeno Kraljevstvo treće je najveće tržište na svijetu s oko 145.000 stručnjaka za umjetnu inteligenciju.

Unutar Europe, Njemačka, Italija, Nizozemska i Francuska nalaze se među deset zemalja s najvećim brojem AI stručnjaka. Njemačka se posebno ističe s oko 17.000 AI inženjera, što je četvrti najveći broj u svijetu. Time, prema istraživačima, dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od vodećih europskih središta umjetne inteligencije.

Male europske zemlje, međutim, pokazuju veću konkurentnost kada se uzme u obzir broj stanovnika. Irska je drugo najveće tržište AI talenata na svijetu, odmah iza Singapura, s 4,19 stručnjaka na 1.000 stanovnika.

Švicarska (3,25), Luksemburg (3,18), Nizozemska (2,56) i Danska (2,33) također su među deset vodećih tržišta prema broju AI stručnjaka po glavi stanovnika.

Nizozemska se posebno ističe kao sve popularnije odredište za američke AI stručnjake koji se sele u Europu. Ujedno ima i najveći broj AI inženjera u Europskoj uniji. Ipak, ta se snaga ne odražava u potpunosti u komercijalnom uspjehu, jer ulaganja rizičnog kapitala u nizozemske AI tvrtke i dalje zaostaju za europskim prosjekom.

Studija je analizirala i gradove koji privlače globalne AI talente. München, Amsterdam i Berlin jedini su europski gradovi među 25 vodećih u svijetu po koncentraciji AI stručnjaka.

Slabljenje Francuske

Prije dvije godine Interface je Francusku identificirao kao jednog od europskih tehnoloških lidera, no njezin je rang u međuvremenu značajno pao.

Pariz i dalje ostaje jedna od ključnih europskih tehnoloških prijestolnica, ali zemlja se suočava s rastućim izazovima u zadržavanju talenata, navodi se u izvješću.

To se događa unatoč promjenama politike, uključujući ukidanje poreza na zapošljavanje radnika izvan EU-a. U 2025. godini broj dugoročnih viza za strane talente pao je za gotovo 8%, uz tek skroman rast u znanstvenim sektorima.

Prema istraživačima, Francuska se suočava s financijskim izazovima: iako ima snažan AI ekosustav, sporija prilagodba i slabija dinamika ulaganja omogućile su konkurentima da je prestignu u privlačenju i zadržavanju talenata.

Unatoč tome, Francuska je jedna od rijetkih zemalja EU-a s većim udjelom žena na visokim pozicijama u području umjetne inteligencije. Ipak, bilježi se pad dolaska međunarodnih stručnjakinja.

Istraživači upozoravaju da to ne znači nužno poboljšanje sustava za žene, već prije odražava veći udio lokalnog zapošljavanja.

„Razvoj domaćih talenata i privlačenje stranih talenata nisu međusobne zamjene; riječ je o komplementarnim strategijama, a zemlje koje oslabe jednu osjetit će posljedice i u drugoj“, navodi se u studiji.

Rastuća uloga Indije

Tokovi talenata iz Indije postaju sve važniji za europske ambicije u području umjetne inteligencije. Indijski stručnjaci danas čine više od 16% globalne AI radne snage, a sve veći broj njih bira Europu za obrazovanje i karijeru.

Diljem EU-a udio indijskih talenata porastao je s 7,7% u 2024. na 8,3% u 2025. godini, što, prema studiji, odražava „kontinuirane napore za jačanje suradnje između EU-a i Indije“.

To je posebno vidljivo u Irskoj, gdje indijski stručnjaci čine gotovo 30% ukupne AI radne snage, u odnosu na 21% godinu ranije.

Njemačka i Nizozemska također bilježe porast broja indijskih studenata, potaknut ciljanim programima privlačenja talenata koji bi inače odabrali studij u Sjedinjenim Državama.

