Povratak iz mrtvih nakon 10 godina: Atari opet ponovno posluje pozitivno

Tvrtka Atari je ostvarila 56 milijuna eura godišnjeg prihoda, najviše u ​više od desetljeća. Strategija izgrađena na oživljavanju starih franšiza i kupovini studija vratila je tvrtku sa sjedištem u Parizu (Francuska) u pozitivno poslovanje.



Pionir arkadnih igara i konzola, koji je podnio zahtjev za zaštitu od bankrota prije nešto više od ​više od ​deset godina, kreće u širem ⁠industrijskom pomaku prema iskorištavanju starih kataloga i franšiza umjesto skupih novih blockbustera. U skladu s time, tijekom prošle godine je kupio niz studija i prava na intelektualno vlasništvo.



Atari je povećao svoj udio u švedskom izdavaču videoigara Thunderful na ​97 posto, kupio je Crossy Road proizvođača Hipster Whale za 29,3 milijuna američkih dolara i ‌⁠prava na pet Ubisoftovih naslova, uključujući Child of Eden i Grow Home.



Glavni izvršni direktor Wade Rosen rekao je kako Atari "po prvi put u nekoliko godina postiže operativnu profitabilnost". Uvjeren je kako će nastaviti generirati održivi rast. Atarijevi prihodi od igara porasli su 67,7 posto na 46,1 ​milijuna eura, dok su prihodi od hardvera skočili 83 posto, na 7,3 ​milijuna eura.



Zabilježili su 0,9 milijuna eura dobiti, u odnosu na gubitak od 0,8 milijuna eura prije godinu dana, isključujući Thunderful. Neto prihod bez Thunderfula iznosio je 0,1 milijun eura, u usporedbi s prošlogodišnjim gubitkom od 12,6 milijuna eura. Novčani tok iz poslovanja iznosio je 11 milijuna eura.