Povratak iz mrtvih nakon 10 godina: Atari opet ponovno posluje pozitivno
Glavni izvršni direktor Wade Rosen rekao je kako Atari "po prvi put u nekoliko godina postiže operativnu profitabilnost". Uvjeren je kako će nastaviti generirati održivi rast
Tvrtka Atari je ostvarila 56 milijuna eura godišnjeg prihoda, najviše u više od desetljeća. Strategija izgrađena na oživljavanju starih franšiza i kupovini studija vratila je tvrtku sa sjedištem u Parizu (Francuska) u pozitivno poslovanje.
Pionir arkadnih igara i konzola, koji je podnio zahtjev za zaštitu od bankrota prije nešto više od više od deset godina, kreće u širem industrijskom pomaku prema iskorištavanju starih kataloga i franšiza umjesto skupih novih blockbustera. U skladu s time, tijekom prošle godine je kupio niz studija i prava na intelektualno vlasništvo.
Atari je povećao svoj udio u švedskom izdavaču videoigara Thunderful na 97 posto, kupio je Crossy Road proizvođača Hipster Whale za 29,3 milijuna američkih dolara i prava na pet Ubisoftovih naslova, uključujući Child of Eden i Grow Home.
Glavni izvršni direktor Wade Rosen rekao je kako Atari "po prvi put u nekoliko godina postiže operativnu profitabilnost". Uvjeren je kako će nastaviti generirati održivi rast. Atarijevi prihodi od igara porasli su 67,7 posto na 46,1 milijuna eura, dok su prihodi od hardvera skočili 83 posto, na 7,3 milijuna eura.
Zabilježili su 0,9 milijuna eura dobiti, u odnosu na gubitak od 0,8 milijuna eura prije godinu dana, isključujući Thunderful. Neto prihod bez Thunderfula iznosio je 0,1 milijun eura, u usporedbi s prošlogodišnjim gubitkom od 12,6 milijuna eura. Novčani tok iz poslovanja iznosio je 11 milijuna eura.