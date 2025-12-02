Parra dijeli tisuću besplatnih licenci za svoj paket PRO

Hrvatski poduzetnici, ponajviše oni mali, suočavaju se s velikom promjenom jer fiskalizacija 2.0 i obvezno uvođenje eRačuna u B2B poslovanju te fiskalizacija svih B2C računa od 1. siječnja 2026. transformiraju kako vode svoje poslovanje.



Kako bi im olakšala prilagodbu novim pravilima Parra, aplikacija za upravljanje poslovnim dokumentima i financijama, pokreće nagradni natječaj u kojem dijeli 1000 PRO licenci na dvije godine, u ukupnoj vrijednosti od 240 tisuća eura.



Licencu je moguće osvojiti do 15. prosinca 2025. Broj preostalih dostupnih licenci prikazan je na web stranici Parre. Za prijavu posjetite njihov web, upišite e-mail, provjerite inbox i dovršite registraciju jedinstvenim kodom. Svi Parra paketi, bilo iz ovog natječaja, kao i oni po punoj cijeni, dolaze bez ugovorne obveze.



Licenca PRO omogućuje poduzetnicima ključne funkcionalnosti aplikacije Parra: izdavanje i primanje eRačuna, fiskalizaciju računa te izradu ponuda. Uz mogućnost dodavanja do 10 korisnika i prioritetnu podršku, licenca osigurava i pristup nadolazećim proširenjima. Uskoro bi trebao biti dostupan i modul za putne naloge, dok će otpremnice, evidencija radnih sati te napredno praćenje financija s povezivanjem bankovnih računa postati dostupni početkom godine.