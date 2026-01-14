Ove godine tri tech tvrtke pridružit će se klubu od tri bilijuna USD

Četiri tvrtke imaju tržišnu kapitalizaciju veću od 3 bilijuna dolara: Nvidia, Apple, Alphabet i Microsoft. Do kraja sljedeće godine taj će se broj vjerojatno povećati na sedam

Amazon ima put do tržišne kapitalizacije od 3 bilijuna dolara ubrzavanjem rasta na AWS-u.

Meta Platforms je najjeftinija tehnološka dionica megakapitaliziranih tvrtki i mogla bi doživjeti ogroman porast zbog kontinuiranog rasta i discipliniranije potrošnje.

Dionice Broadcoma mogle bi dosegnuti 3 bilijuna dolara ako uspije iskoristiti ogromnu priliku za rast prilagođenih AI čipova koja je pred njima.

Amazon

S tržišnom kapitalizacijom od 2,4 milijarde dolara, Amazon je najbolje pozicionirana tvrtka za pridruživanje ekskluzivnom klubu, potreban joj je rast od 25%. Iako je dionica posljednjih nekoliko godina zaostajala, tvrtka je dobro pozicionirana za 2026. godinu.

S tržišnom kapitalizacijom od 1,7 bilijuna dolara, Meta Platforms treba rast od preko 75% u 2026. godini kako bi dosegao 3 bilijuna dolara.

Broadcom je još jedna tvrtka koja bi 2026. mogla dosegnuti vrijednost od 3 bilijuna dolara. Njezin put izgledao je malo lakše ranije tijekom mjeseca prije nego što su dionice izgubile gotovo 20% vrijednosti, čime je tržišna kapitalizacija dosegla 1,6 bilijuna dolara. Međutim, tvrtka ima pred sobom eksplozivnu priliku za rast koja bi mogla znatno povećati vrijednost njezinih dionica 2026. godine.

Broadcom ostvaruje snažan rast u svom mrežnom portfelju zahvaljujući izgradnji podatkovnog centra, ali njegova najveća prilika leži u pomaganju korisnicima u dizajniranju prilagođenih integriranih krugova (ASIC-ova) specifičnih za umjetnu inteligenciju. ASIC-ovi su unaprijed programirani čipovi dizajnirani za specifične zadatke i kao takvi mogu nadmašiti grafičke procesorske jedinice opće namjene (GPU-ove) i biti energetski učinkovitiji. Ovaj posljednji dio posebno je važan za inferenciju, što je stalni trošak, a korisnici se sve više okreću tome kao jeftinijoj alternativi Nvidiji.

Broadcom je pomogao Alphabetu u dizajniranju njihovih vrlo uspješnih tenzorskih procesorskih jedinica (TPU), što je navelo druge tvrtke da pohrle njegovim uslugama.