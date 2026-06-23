Oracle ima 21 tisuću manje zaposlenih nego lani

Ukupna radna snaga Oraclea srezana je za 13 posto (oko 21 tisuću zaposlenika) u nastavku restrukturiranja poslovanja, djelomično potaknutom usvajanjem umjetne inteligencije. Broj zaposlenih pao je na 141 tisuću početkom lipnja sa 162 tisuće u istom razdoblju prošle godine.



Oracle je potrošio 1,84 milijarde američkih dolara na otpremnine i ​druge izlazne troškove povezane s aktivnostima restrukturiranja u fiskalnoj 2026. godini, što je značajno više od 374 milijuna USD potrošenih u prethodnoj fiskalnoj godini. Naveli su kako su rezovi bili odgovor na različite čimbenike, uključujući promjene u upravljanju i proizvodima, probleme s učinkom, strateške promjene i akvizicije.



Prema podacima Layoffs.fyi, 196 ‌tehnoloških ⁠tvrtki otpustilo je više od 119.800 zaposlenika do sada ove godine. Oracle je posljednjih mjeseci potpisao velike ugovore o podatkovnim centrima s ​tvrtkama OpenAI i Meta Platforms ⁠kako bi se snažnije natjecao s rivalima kao što su Amazon i Microsoft.



Međutim, za razliku od ovih tehnoloških divova koji financiraju svoje značajne izdatke sredstvima iz svojih velikih novčanih tokova, Oracle je morao pribjeći trošenju novca i izdavanju duga. Dionice tvrtke pale su oko 10 posto ove godine.



Oracle očekuje neto kapitalne izdatke od oko 70 mlrd. USD u svojoj tekućoj fiskalnoj godini. Kako bi to financirao, prikupit će još 40 mlrd. USD duga i kapitala, uključujući prethodno najavljeno izdavanje dionica u iznosu od 20 mlrd. USD.