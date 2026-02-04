Oracle bi se mogao zadužiti do 50 mlrd. USD zbog AI infrastrukture

Oracle očekuje kako će tijekom ove godine prikupiti 45 do 50 milijardi američkih dolara za izgradnju dodatnih kapaciteta za svoju cloud infrastrukturu, uključujući onu za AMD, Meta Platforms, Nvidiju, OpenAI, TikTok, xAI... Tvrtka planira to postići kombinacijom dužničkog i vlasničkog financiranja.



Oko polovice financiranja trebalo bi biti realizirano kombinacijom izdavanja dionica povezanih s vlasničkim udjelom i običnih dionica, uključujući obvezne konvertibilne povlaštene vrijednosne papire i novi program tržišnog kapitala do 20 mlrd. USD. Do druge polovice bi trebali doći izdavanjem prioritetnih neosiguranih obveznica početkom ove godine.



Ulagači su posljednjih tjedana pomno pratili izgradnju Oracleove AI infrastrukture jer im dug raste, a poslovanje im je sve više vezano uz OpenAI, koji nije profitabilan i nije detaljno opisao kako će financirati svoje infrastrukturne planove.



Početkom godine Oracle su tužili vlasnici obveznica koji tvrde kako su pretrpjeli gubitke jer je tvrtka prikrila potrebu za prodajom značajnog dodatnog duga kako bi izgradila svoju infrastrukturu umjetne inteligencije.



Trošak osiguranja Oracleovog duga od neplaćanja naglo je porastao u prosincu prošle godine na najvišu razinu u najmanje pet godina.