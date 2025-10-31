OpenAI sprema IPO, ciljaju na bilijun USD tržišne vrijednosti

OpenAI postavlja temelje za inicijalnu javnu ponudu koja bi vrijednost tvrtke mogla postaviti na bilijun američkih dolara. To bi mogao biti jedno od najvećih IPO-a svih vremena.



Navodno je u razmatranju podnošenje zahtjeva regulatorima za vrijednosne papire već u drugoj polovici 2026. U preliminarnim razgovorima ciljalo se na prikupljanje 60 milijardi USD u najnižem iznosu, a vjerojatno i više.

Kako je riječ o ranoj fazi priprema, te brojke i rokovi mogu biti promijenjeni.



Glavna financijska direktorica Sarah Friar rekla je kako tvrtka cilja na izlistavanje 2027. godine. OpenAI tvrdi kako im izlistavanje na burzi kapitala nije u fokusu, ali glavni izvršni direktor Sam Altman je rekao kako će to biti najvjerojatniji put dalje za tvrtku na čijem je čelu.



Nakon restrukturiranja u profitno poduzeće i smanjenja oslanjanja na Microsoft OpenAI-ju se otvaraju nove prilike za prikupljanje sredstava kojima će financirati Altmanove planove o ulaganju bilijuna USD u infrastrukturu umjetne inteligencije.



Uz očekivani godišnji prihod od oko 20 mlrd. USD do kraja godine, gubici se također povećavaju unutar tvrtke trenutno vrijedne 500 mlrd. USD. Uspješan IPO označio bi veliku pobjedu za investitore kao što su SoftBank, Thrive Capital i MGX iz Abu Dhabija. I Microsoft, koji sad posjeduje oko 27 posto tvrtke u koju je uložio 13 mlrd. USD.



Ranije ove godine, AI cloud tvrtka CoreWeave izašla je na burzu s procjenom od 23 mlrd. USD i od tada se otprilike utrostručila. Nvidia postala prva tvrtka koja je dosegla tržišnu vrijednost od pet bilijuna USD.