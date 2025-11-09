OpenAI ne treba pomoć američke vlade

Financijska direktorica OpenAI-ja Sarah Friar navela je na X-u kako želi podršku američke vlade za infrastrukturne kredite njezine tvrtke. To bi ih učinilo jeftinijima i pomoglo osigurati najnovije i najbolje čipove, pojasnila je. Tvrtka je dosad nagomilala financijske obveze vrijedne 1,4 bilijuna američkih dolara za gradnju i korištenje infrastrukture.



Iza OpenAI-ja bi trebale, prema njenom mišljenju, osim vlasti stati i banke te tvrtke za financiranje privatnim kapitalom. Dala je naslutiti kako se o tome već razgovara, ali je u međuvremenu i povukla ove komentare. Jamstvo vlade često znači i pomoć pri izvlačenju iz nevolja ako tvrtka ne ispuni obveze, na račun poreznih obveznika.



Na to je reagirao car za umjetnu inteligenciju David Sacks, objavivši kako SAD ne planiraju spašavati nijednu tvrtku za umjetnu inteligenciju. Ako jedna propadne, druga će zauzeti njeno mjesto, poručio je.

S time se složio i glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman, rekavši kako ne žele državna jamstva za podatkovne centre, niti očekuju državnu pomoć ako propadnu. Istaknuo je kako se razgovaralo samo o podršci izgradnji tvornica poluvodiča u SAD-u.