OpenAI ide u javnu ponudu dionica, ali nisu rekli točno kad

OpenAI je povjerljivo podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu u Sjedinjenim Državama. Veličina i uvjeti ponude nisu poznati, kao ni vremenski rok. "Postoje stvari koje želimo raditi, a koje su vjerojatno lakše kao privatna tvrtka", naveli su iz OpenAI-ja.



Mediji su ranije pisali kako div umjetne inteligencije cilja na procjenu vrijednosti do bilijun američkih dolara u izlasku na tržište kapitala do kojeg bi moglo doći već u rujnu. Bit će to jedan od najvećih testova apetita ulagača za tehnološkim dionicama visokog rasta u posljednjih 10 godina.



Ranije je SpaceX je zahtjev za IPO koji bi mogao biti najveći ikad, u sklopu kojeg su tražili 57 milijardi USD uz procjenu vrijednosti od 1,75 bilijuna USD. Anthropic je također već podnio zahtjev, nakon što su prikupili 65 mlrd. USD u rundi financiranja koja je tu tvrtku procijenila na 965 mlrd.USD.



IPO Anthropica i OpenAI-ja iskristalizirat će transformativno razdoblje za tehnološku industriju i globalna tržišta, s umjetnom inteligencijom koja se brzo pojavljuje kao definirajuća tema ulaganja desetljeća.



OpenAI je ranije ove godine 110 mlrd. USD uz procjenu od 840 mlrd. USD. Rundu su podržali SoftBank, Amazon i Nvidia. Tada je ChatGPT imao više od 900 milijuna tjedno aktivnih korisnika i preko 50 milijuna pretplatnika.



Prijava za IPO slijedi nakon ponovnih pregovora OpenAI-a o partnerstvu s Microsoftom, koji je omogućio pioniru umjetne inteligencije nova partnerstva s tvrtkama kao što su Amazon i Alphabet.



U ožujku je OpenAI objavio kako generira dvije mlrd. USD mjesečnog prihoda i raste otprilike četiri puta brže od tvrtki koje su definirale eru interneta i mobilnih uređaja, uključujući Alphabet i Meta Platforms. Krajem 2024. godine imali su oko milijardu USD kvartalnog prihoda. Ipak, ne očekuju kako će biti profitabilni do 2030.



Iako bi uspješne ponude mogle unijeti novi zamah u tržište IPO-a u SAD-u, neki bankari upozoravaju kako bi također mogle upiti kapital koji bi inače mogao poteći u manje poslove.