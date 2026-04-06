OpenAI i Anthropic grade duopol povijesnom brzinom

Prema podacima Epoch AI-ja, prihod OpenAI-ja iznosi približno 24 milijarde američkih dolara od početka 2026. godine. Slijedi Anthropic s otprilike 19 milijardi dolara

Zajedno, te dvije tvrtke čine ogromnu većinu komercijalnih prihoda od umjetne inteligencije među pet praćenih tvrtki u bazi podataka Epoch AI.

Preostale tvrtke ostvaruju toliko skromne prihode da se ne mogu usporediti s tržišnim liderima.

Primjerice, prihod xAI-ja manji je od 5 % prihoda OpenAI-ja u istom razdoblju te iznosi manje od milijardu dolara od početka 2026. godine.

Do početka 2026. godine OpenAI i Anthropic zajedno će ostvariti procijenjenih 43 milijarde dolara godišnjeg prihoda.

Nijedan tehnološki sektor u zabilježenoj povijesti nije stvorio takvu razinu komercijalne proizvodnje iz praktički nulte točke u samo tri godine.

Usporedbe radi, Amazonu je trebalo jedanaest godina od inicijalne javne ponude dionica 1997. da dosegne 19 milijardi dolara godišnjeg prihoda.

Netflixu je trebalo više od desetljeća da prijeđe prag od 10 milijardi dolara.

OpenAI je u ožujku 2026. osigurao 110 milijardi dolara novog kapitala, što predstavlja jednu od najvećih privatnih investicijskih rundi u korporativnoj povijesti.

Obuka i operativno pokretanje frontier AI modela koštaju više nego gotovo bilo koja druga softverska operacija u povijesti.

Microsoft je uložio približno 13 milijardi dolara u OpenAI kroz više tranši, a njegova Azure cloud infrastruktura pokreće značajan dio OpenAI-jevih radnih opterećenja za obuku modela i zaključivanje.