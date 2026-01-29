OpenAI bi mogao dobiti još 60 mlrd. USD od Nvidije, Amazona i Microsofta

Nvidia, Amazon i Microsoft pregovaraju o ulaganju do 60 milijardi američkih dolara u OpenAI, u čemu bi Nvidia trebala sudjelovati s do 30 mlrd. USD. Microsoft bi pridodao manje od deset mlrd. USD, dok bi Amazon mogao uskočiti i s više od 20 mlrd. USD.



Pregovori su navodno u naprednoj fazi. Amazonovo ulaganje moglo bi ovisiti o odvojenim pregovorima, uključujući moguće proširenje OpenAI-jevog ugovora o najmu cloud servera s Amazonom i komercijalni sporazum za OpenAI o prodaji svojih proizvoda, poput pretplata na ChatGPT za poduzeća, Amazonu.



Ranije su se pojavile vijesti kako grupacija SoftBank pregovara o ulaganju dodatnih 30 mlrd. USD.