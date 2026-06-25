Ono što hrvatski ugostitelji prolaze svakog ljeta rijetko se viđa u Europi

Dok se turistička sezona zahuktava, hrvatski ugostitelji i hotelijeri suočavaju se s izazovima koje većina europskih tržišta ne poznaje

Upravo zato sve važniju ulogu preuzima umjetna inteligencija, koja iz velikih količina poslovnih podataka izvlači konkretne uvide i pomaže u donošenju odluka.

Hrvatska turistička industrija posljednjih je godina postala jedno od najdinamičnijih poslovnih okruženja u Europi. U svega nekoliko ljetnih mjeseci broj gostiju višestruko raste, promet naglo eskalira, a ugostiteljski i hotelski objekti moraju se svakodnevno prilagođavati promjenama u potražnji, raspoloživosti radne snage i očekivanjima gostiju.

Sve veći značaj umjetne inteligencije u turističkoj industriji prepoznaju i međunarodni poslovni mediji. Globalni poslovni medij Entrepreneur je nedavno predstavio UTILITER kao primjer tvrtke koja razvija AI alate za sektor hotelijerstva i ugostiteljstva, istaknuvši kako se upravo na izrazito sezonalnom hrvatskom tržištu razvijaju rješenja za izazove s kojima se suočavaju turističke djelatnosti.

Iako ugostiteljske tvrtke svakodnevno generiraju velike količine podataka, velik dio njih i dalje ostaje neiskorišten. Podaci o prometu, navikama gostiju, popunjenosti kapaciteta, produktivnosti zaposlenika ili sezonskim obrascima često postoje unutar sustava, ali rijetko postaju stvarni alat za upravljanje poslovanjem.

Kako bi odgovorio na taj izazov, UTILITER je razvio UtiliterAI, specijaliziranu platformu koja koristi prediktivno modeliranje, poslovnu analitiku i automatizaciju za pretvaranje podataka u konkretne poslovne preporuke. U praksi to znači preciznije predviđanje potražnje, bolje planiranje smjena i potrebnog broja zaposlenika, ranije prepoznavanje prilika za povećanje prihoda te automatizaciju dijela operativnih odluka koje su se donedavno temeljile isključivo na iskustvu i procjenama menadžera.

"AI više nije tehnologija budućnosti. U hospitality industriji on danas može pomoći pri planiranju osoblja, predviđanju potražnje i povećanju prihoda. Tvrtke koje prve nauče koristiti te uvide imat će značajnu konkurentsku prednost", ističu iz tvrtke.

Posebna vrijednost takvih sustava dolazi do izražaja upravo tijekom vrhunca turističke sezone, kada pogrešna procjena potražnje, nedostatak osoblja ili neadekvatno upravljanje resursima mogu imati značajan utjecaj na poslovne rezultate.