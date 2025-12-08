OnlyFans nije uspješan samo zbog sadržaja - važno je i kako zapošljavaju

Video platforma sa sadržajem dostupnim samo uz pretplatu nakon devet godina postojanja ima samo 42 stalno zaposlene osobe.

Glavna izvršna direktorica OnlyFansa Keily Blair ima pravilo kako zaraditi puno s malim timom: nemojte zapošljavati menadžere srednjeg nivoa. Ta video platforma sa sadržajem dostupnim samo uz pretplatu nakon devet godina postojanja ima samo 42 stalno zaposlene osobe.



Podatak je dojmljiv ima li se u vidu kako ostvaruju sedam milijardi američkih dolara godišnjeg prihoda, imaju 400 milijuna korisnika i četiri milijuna tvoraca sadržaja. Blair je to pripisala tome što je njen tim "prilično učinkovita skupina", u kojoj nema srednjeg menadžmenta.

Fokus je na zapošljavanju iskusnih seniora i dokazivanja gladnih juniora. Ne postoji "menadžerski put" za napredovanje, već svaki zaposlenik OnlyFansa individualno pridonosi cjelini.



Takav pristup je u skladu sa širim trendom velikih tehnoloških tvrtki. Posljednjih godina su Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Intel i Google smanjili broj zaposlenih u srednjem menadžmentu.