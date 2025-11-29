Online kupuje 73 posto Hrvata

U drugoj polovici 2025. godine provedeno je ispitivanje zadovoljstva i potreba korisnika poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj na reprezentativnom uzorku od 1.003 punoljetnih ispitanika

Gorden Knezović subota, 29. studenog 2025. u 11:00

Ispitivanje javnosti je za Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) provela agencija VALICON d.o.o. Uzorak i metodologija usklađeni su s istraživanjem iz 2022. godine, što omogućuje izravnu usporedbu rezultata i uočavanje trendova u navikama i očekivanjima korisnika.

Internetska trgovina je uobičajena potrošačka navika, pri čemu 73 posto građana kupuje putem interneta, a razina korištenja ostaje stabilna u odnosu na 2022. godinu. Ono što se mijenja jest učestalost kupovine – sve je više građana koji naručuju barem jednom mjesečno. Istodobno, problemi s dostavom zabilježeni su kod 24 posto online kupaca, a najčešći je razlog kašnjenje ili nedostavljena roba. 

Paketomati, koji su 2022. tek ulazili u širu upotrebu, u 2025. godini postaju uobičajen kanal dostave. Udio ispitanika koji su koristili paketomat iznosi 84 posto, a onih koji za paketomate nisu ni čuli gotovo da ni nema. Zadovoljstvo korištenjem paketomata je izuzetno visoko i iznosi 99 posto. Najčešće se koriste paketomati HP-a (81 posto) i BOX NOW-a (68 posto). Korisnička iskustva izrazito su pozitivna: 99 posto korisnika paketomata ocjenjuje iskustvo pozitivnim, a velika većina (73 posto) planira ih koristiti i ubuduće. Među onima koji ne žele ili nisu koristili paketomate, najčešći razlog je i dalje preferencija dostave na adresu.

Dodatni potencijal prepoznaje se i u rješenjima poput preuzimanja na pick-up lokacijama, mogućnosti postavljanja privatnih paketomata na adresi primatelja, što podržava 29 posto ispitanika te uvođenja dostave na „sigurno mjesto“, a što podržava 32 posto ispitanika.



