Online kupovina u regijama EU od 22% do 91%

U 2024. godini u 23 regije EU-a u kojima je najmanje 80% stanovništva u dobi od 16 do 74 godine naručilo robu ili usluge putem interneta u 3 mjeseca koja su prethodila istraživanju

Mreža nedjelja, 30. studenog 2025. u 06:15

Otprilike polovica od tih 23 regija nalazila se u Nizozemskoj (svih 12 regija). Ostatak se nalazio u Danskoj (4 regije), Irskoj (sve 3 regije), Švedskoj (3 regije) i regiji glavnog grada Češke, Pragu.

Središnja nizozemska regija Utrecht imala je najveći udio ljudi koji su naručivali robu ili usluge putem interneta (91,5%). Susjedna regija Flevoland (89,5%) imala je sljedeći najveći udio, a slijedila ju je irska regija Sjeverni i zapadni dio (88,3%).

U 21 regiji EU-a manje od 40% stanovništva naručilo je robu ili usluge putem interneta. Većina tih regija nalazi se na istoku i jugu EU-a, uključujući Rumunjsku (6 regija), Bugarsku (5) i južnu Italiju (6). Ta kategorija također uključuje 3 najudaljenije regije Francuske i 1 autonomnu regiju Portugala.

Jugoistočna bugarska regija Yugoiztochen imala je najmanji udio ljudi koji naručuju robu i usluge putem interneta (21,7%). U EU su bile još dvije regije s udjelima ispod 25%: karipska regija Guadeloupe (24,2%) i sjeverozapadna bugarska regija Severozapaden (24,9%). 

U Hrvatskoj je postotak onih koji kupuju online 2024. godine iznosio prema Eurostatu 52,5 %
U Hrvatskoj je postotak onih koji kupuju online 2024. godine iznosio prema Eurostatu 52,5 %


Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi