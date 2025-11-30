Online kupovina u regijama EU od 22% do 91%

U 2024. godini u 23 regije EU-a u kojima je najmanje 80% stanovništva u dobi od 16 do 74 godine naručilo robu ili usluge putem interneta u 3 mjeseca koja su prethodila istraživanju

Otprilike polovica od tih 23 regija nalazila se u Nizozemskoj (svih 12 regija). Ostatak se nalazio u Danskoj (4 regije), Irskoj (sve 3 regije), Švedskoj (3 regije) i regiji glavnog grada Češke, Pragu.

Središnja nizozemska regija Utrecht imala je najveći udio ljudi koji su naručivali robu ili usluge putem interneta (91,5%). Susjedna regija Flevoland (89,5%) imala je sljedeći najveći udio, a slijedila ju je irska regija Sjeverni i zapadni dio (88,3%).

U 21 regiji EU-a manje od 40% stanovništva naručilo je robu ili usluge putem interneta. Većina tih regija nalazi se na istoku i jugu EU-a, uključujući Rumunjsku (6 regija), Bugarsku (5) i južnu Italiju (6). Ta kategorija također uključuje 3 najudaljenije regije Francuske i 1 autonomnu regiju Portugala.

Jugoistočna bugarska regija Yugoiztochen imala je najmanji udio ljudi koji naručuju robu i usluge putem interneta (21,7%). U EU su bile još dvije regije s udjelima ispod 25%: karipska regija Guadeloupe (24,2%) i sjeverozapadna bugarska regija Severozapaden (24,9%).