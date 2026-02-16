Od Q4 2025 cijene memorije porasle su za 90%

Prema izdanju Counterpointovog časopisa Memory Price Tracker ovog mjeseca, cijene memorije porasle su za 80%-90% u prvom tromjesečju 2026. godine (Q1 2026), što označava povjesno rekordan porast

Glavni pokretač takvog rasta je nagli porast cijena DRAM-a opće namjene za poslužitelje. Nadalje, NAND, koji je bio relativno stabilnih cijena u četvrtom tromjesečju lani (Q4 2025), također bilježi istovjetan rast od 80%-90% u prvom Q1 2026. U kombinaciji s rastućim cijenama nekih HBM3e proizvoda, tržište bilježi snažan uzlazni trend u svim segmentima.

Na primjer, u segmentu memorije poslužiteljske klase, cijena 64 GB RDIMM-a porasla je s fiksne ugovorne cijene od 450 USD u Q4 2024 na preko 900 USD u Q1 2026, a čini se vjerojatnim da će premašiti granicu od 1.000 USD u drugom tromjesečju ove godine (Q2 2026).

„Za proizvođače uređaja to je dvostruki udarac – rastući troškovi komponenti i oslabljena kupovna moć potrošača vjerojatno će usporiti potražnju kako tromjesečje bude odmicalo. To zahtijeva od proizvođača promjenu načina nabave ili se usredotoče na premium modele kako bi opravdali višu cijenu pružanjem veće vrijednosti potrošačima“, smatra viša analitičarka Jeongku Choi.

Proizvođači pametnih telefona smanjuju sadržaj DRAM-a ili zamjenjuju TLC SSD-ove isplativijim QLC alternativama. Istovremeno, postoji jasan trend smanjenja narudžbi za LPDDR4, koji je sada deficitaran, i povećanja narudžbi za LPDDR5, što podržava uvođenje novih čipseta početne razine koji su kompatibilni s najnovijim DRAM standardom.