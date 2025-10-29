Nvidia juriša prema pet bilijuna USD tržišne vrijednosti

Nvidia bi uskoro mogla postati prva tvrtka na svijetu koja je dosegla tržišnu vrijednost od pet bilijuna američkih dolara, nastavljajući snažan rast koji je učvrstio njezino mjesto u središtu procvata umjetne inteligencije. Cijena njene dionice nastavila je rasti nakon što je izvršni direktor Jensen Huang najavio narudžbe čipova u vrijednosti od 500 milijardi USD i planove za izgradnju sedam superračunala za američku vladu.



Ova prekretnica označava Nvidijinu transformaciju od proizvođača grafičkih čipova u okosnicu globalne industrije umjetne inteligencije, pri čemu je vrijednošću prestigla Apple, Microsoft i Alphabet. Ujedno će vrijediti i više nego cijelo tržište kriptovaluta te biti vrijedna otprilike kao polovica ukupne vrijednosti paneuropskog indeksa Stoxx 600.



Tvrtka je u srpnju dosegla vrijednost od četiri bilijuna USD. Analitičari upozoravaju na moguće pregrijane procjene i prevelik utjecaj na indekse S&P 500 i Nasdaq 100, što joj daje prevelik utjecaj na globalna tržišta. Visoka procjena vrijednosti također povećava očekivanja i ostavlja malo prostora za razočaranje.

