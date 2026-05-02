Nokia prodaje FWA poslovanje američkom Inseegu

Inseego je američka tvrtka usmjerena na rješenja koja proširuju prednosti 5G mreže

Mreža subota, 2. svibnja 2026. u 16:55

Među njima su i ponude fiksnog bežičnog pristupa (FWA), s naglaskom na industrijski sektor. Tvrtka preuzima Nokijin FWA posao, a čini se da ga u cijelosti plaća vlasničkim udjelom — točnije 7 %, što se procjenjuje na oko 20 milijuna američkih dolara. To predstavlja blago povećanje u odnosu na trenutačnu tržišnu kapitalizaciju Inseega od 240 milijuna dolara. Nokia pritom dodatno kupuje još 4 % udjela u tvrtki za 10 milijuna dolara.

Nokia nije skrivala da je tržište FWA-a zapravo ne zanima previše. Krajem prošle godine, tijekom velike strateške reorganizacije, objavila je namjeru prodaje tog segmenta, zajedno s uslugama implementacije na lokaciji, edge platformom za poduzeća i mikrovalnim radijskim jedinicama.

„Inseego je pravi strateški partner za ovo poslovanje i za Nokijine kupce. Sporazum odražava Nokijin strateški pomak prema pojednostavljenju operativnog modela i usmjeravanju portfelja na infrastrukturu koja pokreće superciklus umjetne inteligencije i transformaciju mreža vođenu umjetnom inteligencijom“, rekao je Konstanty Owczarek, glavni direktor za korporativni razvoj u Nokiji.

Transakcija osigurava kontinuitet za korisnike te otvara snažne mogućnosti suradnje koje povezuju Nokijinu vodeću poziciju u mrežama s Inseegovom specijaliziranom stručnošću na bežičnom rubu. Time se poslovanje dodatno pozicionira za kontinuirane inovacije, širenje tržišnih prilika i dugoročni rast.

„Ovo je transformativan korak za Inseego. Proširuje naš opseg, obogaćuje portfelj i pozicionira nas kao globalnog lidera u bežičnom širokopojasnom pristupu na potrošačkim i poslovnim tržištima. Jednako važno, stvara snažne mogućnosti suradnje s Nokijom na bežičnom rubu, gdje se radna opterećenja potaknuta umjetnom inteligencijom, povezivost u oblaku i mreže sljedeće generacije sve više spajaju“, rekao je Juho Sarvikas, izvršni direktor Inseega.

Prije ove transakcije Inseego je uglavnom bio usmjeren na američko tržište, pa bi globalno širenje moglo biti najznačajniji aspekt ovog posla.



