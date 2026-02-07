Nijemci odrezali Amazonu globu od 70 milijuna USD, mogli bi još

Regulator tržišnog natjecanja objasnio je kako u toj tvrtci koriste "različite mehanizme kontrole cijena" kako bi pregledala cijene koje postavljaju prodavači na Marketplaceu

Mreža subota, 7. veljače 2026. u 07:05
📷 Sagar Soneji (Pexels)
Sagar Soneji (Pexels)

Njemački Bundeskartellamt zabranio je Amazonu nastavak prakse korištenja mehanizama za kontrolu cijena koje naplaćuju prodavači na njegovoj platformi u toj državi. Regulator tržišnog natjecanja objasnio je kako u toj tvrtci koriste "različite mehanizme kontrole cijena" kako bi pregledala cijene koje postavljaju prodavači na Marketplaceu. 

Ako smatraju kako je cijena određenog unosa previsoka, u Amazonu navodno u cijelosti uklanjaju unos ili sprječavaju njegovo istaknuto prikazivanje u odjeljku Buy Box koji vam omogućuje brzu kupnju artikala. Ako se ti oglasi ne uklone u potpunosti, bit će izbačeni u manje istaknute odjeljke poput See all buying options i Others sellers on Amazon. Ova smanjena vidljivost mogla bi dovesti do značajnih gubitaka u prodaji za prodavače, naveli su njemački regulatori.

Utvrdili su kako se Amazon bavio antikonkurentskom praksom jer ta tvrtka i sama prodaje robu na vlastitoj platformi. To čini prodavače treće strane, koji drže 60 posto artikala prodanih na web stranici, izravnim konkurentima.

Naveli su kako Amazonu smije biti dopušteno utjecati na cijene konkurenata samo "u najiznimnijim slučajevima", kao što je "u slučaju pretjeranih cijena". Nisu precizirali što to točno znači, ali su naveli kako bi dozvola za nastavak s trenutnom praksom Amazonu omogućio "kontrolu razine cijena na platformi za trgovanje prema vlastitim zamislima". Također bi mogli koristiti svoje mehanizme za "natjecanje s ostatkom maloprodajnog sektora online".

Zbog kršenja zakona i propisa regulatorna agencija je kaznila Amazon globom od 70 milijuna američkih dolara. Istraga traje, pa bi taj iznos mogao biti i veći. Amazon je najavio žalbu na odluku. Nastavit će raditi kao i dosad. 
 

