Netflix je od Warner Brosa odustao samo zbog novca

Netflix je odustao od preuzimanja Warner Bros. Discoveryja (WBD) samo zbog novca, tvrdi jedan od glavnih izvršnih direktora te tvrtke Ted Sarandos. U nadmetanju za tu tvrtku pobjedu je na kraju odnio Paramount Larryja i Davida Ellisona, nakon što Netflix nije želio podići cijenu koju bi platio za WBD-ov studio i HBO. Nije im bio problem otpor istaknutih republikanaca u SAD-u te regulatornih agencija u toj državi i drugdje u svijetu.



David Ellison je prisustvovao je prošlotjednom govoru o stanju nacije kao gost senatorice Lindsay Graham, saveznice američkog predsjednika Donalda Trumpa. Netflix je objavio odustajanje nakon što je Sarandos posjetio Bijelu kuću. No, on tvrdi kako je to bio vrlo produktivan sastanak, koji niije imao veze s odlukom o odustajanju.



Rekao je kako "stvari idu točno onako kako bi trebale" i ustvrdio kako je "predsjednik ostao potpuno neutralan po ovom pitanju" nakon što je shvatio kako Netflix nije zainteresiran za CNN.