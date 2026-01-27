Nekonsolidirani prihodi KingICT-a više od 175 milijuna eura

Prema procjenama, KING ICT Grupa je u 2025. godini ostvarila nekonsolidirane prihode više od 175 milijuna eura, čime je nastavljen trend rasta

Mreža utorak, 27. siječnja 2026. u 21:20

Ključ uspjeha bile su napredne digitalne usluge i rješenja usmjerena na specijalizirane potrebe – od javne sigurnosti i sektora obrane pa sve do kibernetičke sigurnosti i zaštite kritične infrastrukture.

Osnovana je tvrtka Abysalto, nastale strateškim spajanjem softverskih odjela KING ICT-a, Omega Softwarea i Aktivisa. Abysalto zajedno s ostalim specijaliziranim tvrtkama Planet IX i Smart Energy čini dio ekosustava KING ICT-a.

U protekloj godini KING ICT je značajno ojačao svoju prisutnost na Benelux tržištu te produbio suradnju s ključnim NATO entitetima poput NATO Communications and Information Agency (NCIA) i NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

Na domaćem tržištu, KING ICT je dodatno potvrdio status lidera u kibernetičkoj sigurnosti (cybersecurity) i digitalnoj infrastrukturi. Među realiziranim projektima ističu se projekti poput modernizacije IT i mrežne infrastrukture za Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i Zračnu luku Zadar, implementacije Cyber Threat Intelligence (CTI) rješenja za FINA-u, isporuke Network Detection & Response (NDR) rješenja za Weidmann na više lokacija, Hyper-converged Infrastructure (HCI) rješenja za Rimac Tehnology, te modernizacije mrežne infrastrukture poslovnica za Raiffeisenbank (RBA).

Paralelno su sklopljeni strateški ugovori o korištenju KING Cloud usluga s tvrtkama Promet d.o.o. Split, Zagrebački Holding i CARNet. Dodatni iskorak na regionalnoj razini postignut je ugovorom s JP Ceste FBiH, čime je prvi javni cloud u Hrvatskoj potvrdio konkurentnost i kvalitetu svojih usluga i izvan granica države.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi