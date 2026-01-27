Nekonsolidirani prihodi KingICT-a više od 175 milijuna eura

Prema procjenama, KING ICT Grupa je u 2025. godini ostvarila nekonsolidirane prihode više od 175 milijuna eura, čime je nastavljen trend rasta

Ključ uspjeha bile su napredne digitalne usluge i rješenja usmjerena na specijalizirane potrebe – od javne sigurnosti i sektora obrane pa sve do kibernetičke sigurnosti i zaštite kritične infrastrukture.

Osnovana je tvrtka Abysalto, nastale strateškim spajanjem softverskih odjela KING ICT-a, Omega Softwarea i Aktivisa. Abysalto zajedno s ostalim specijaliziranim tvrtkama Planet IX i Smart Energy čini dio ekosustava KING ICT-a.

U protekloj godini KING ICT je značajno ojačao svoju prisutnost na Benelux tržištu te produbio suradnju s ključnim NATO entitetima poput NATO Communications and Information Agency (NCIA) i NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

Na domaćem tržištu, KING ICT je dodatno potvrdio status lidera u kibernetičkoj sigurnosti (cybersecurity) i digitalnoj infrastrukturi. Među realiziranim projektima ističu se projekti poput modernizacije IT i mrežne infrastrukture za Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i Zračnu luku Zadar, implementacije Cyber Threat Intelligence (CTI) rješenja za FINA-u, isporuke Network Detection & Response (NDR) rješenja za Weidmann na više lokacija, Hyper-converged Infrastructure (HCI) rješenja za Rimac Tehnology, te modernizacije mrežne infrastrukture poslovnica za Raiffeisenbank (RBA).

Paralelno su sklopljeni strateški ugovori o korištenju KING Cloud usluga s tvrtkama Promet d.o.o. Split, Zagrebački Holding i CARNet. Dodatni iskorak na regionalnoj razini postignut je ugovorom s JP Ceste FBiH, čime je prvi javni cloud u Hrvatskoj potvrdio konkurentnost i kvalitetu svojih usluga i izvan granica države.