Neće više biti fizičkih poklon kartica za Steam

Postojeće fizičke poklon kartice će i dalje biti moguće iskoristiti, a bit će nastavljena i podrška digitalnom poslovanju s poklon karticama.

Valve neće obnavljati zalihe fizičkih poklon kartica za Steam. Trebale bi u potpunosti nestati s polica trgovina do kraja 2026. godine. Zašto? Pa, krivac su - prevaranti.



Korištenje poklon kartica za prijevaru postao je dovoljno uobičajen trend kako bi američka agencija Federal Trade Commission postavila stranicu sa često postavljenim pitanjima na tu temu.

U slučaju Valvea, kap je prelila čašu, čini se, pa su odustali od ratovanja s prevarantima.

Postojeće fizičke poklon kartice će i dalje biti moguće iskoristiti, a bit će nastavljena i podrška digitalnom poslovanju s poklon karticama.

