Nakon više od dva desetljeća Gordana Kovačević odlazi iz ENT-a

Gordana Kovačević podnijela je ostavku na funkciju predsjednice uprave tvrtke Ericsson Nikola Tesla, na kojoj je provela blizu 21 godinu. Ostavka stupa na snagu 1. studenog 2025.



Njezinu će poziciju istog dana preuzeti Siniša Krajnović. Dosad je bio partner u McKinsey & Company. Od 2022. godine član je glavnog tima te tvrtke za segment tehnologije, medija i telekomunikacija. Specijalizirao se za područja telekom industrije, istraživanja i razvoja proizvoda te digitalne transformacije.

Siniša Krajnović ENT

Prije dolaska u McKinsey bio je izvršni potpredsjednik Ericssona za sjeveroistočnu Aziju. Karijeru je započeo 1994. kao inženjer u centru za istraživanje i razvoju u ENT-u, gdje je proveo 10 godina. Tijekom rada u ENT-u je, između ostalog, bio odgovoran za vođenje globalne organizacije istraživanja i razvoja. Osim u Hrvatskoj, radio je u Švedskoj, Kini, Japanu, Irskoj, Mađarskoj i Ujedinjenom kraljevstvu.



Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se usavršavao na brojnim svjetskim sveučilištima.



"Preuzimam ovu ulogu s jasnim ciljem – da Ericsson Nikola Tesla ostvari još snažniji utjecaj na tržište, industriju i zajednicu. U vremenu brzih promjena, naš fokus ostaje na inovacijama, održivosti i stvaranju dugoročne vrijednosti za sve naše dionike. Uvjeren sam u snagu zajedništva, stručnosti i predanosti ENT tima", rekao je Krajnović povodom imenovanja.