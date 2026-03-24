Nakon dvije godine pada – dvije godine rasta iznad 20 %

Novo istraživanje tvrtke Omdia otkriva da je tržište poluvodiča premašilo 830 milijardi američkih dolara u 2025. godini, što predstavlja drugu godinu zaredom s godišnjim rastom prihoda većim od 20 %

Mreža utorak, 24. ožujka 2026. u 01:52

Po prvi put otkako Omdia prati tržište poluvodiča (od 2001. godine), industrija je zabilježila dvije uzastopne godine s rastom prihoda većim od 20 %.

Potražnja za tehnologijama povezanima s umjetnom inteligencijom i dalje potiče širenje tržišta, a tvrtke koje predvode to područje značajno doprinose ukupnom rastu industrije. Za razliku od 2024. godine, kada su automobilski, potrošački i industrijski segmenti bilježili pad, svi glavni segmenti primjene poluvodiča ostvarili su rast prihoda u 2025. godini.

DRAM prednjači

„Iako je potražnja potaknuta umjetnom inteligencijom u početku ojačala cijene memorije velike propusnosti (HBM) u 2024. godini, njezin se utjecaj postupno proširio na šire tržište DRAM-a. AI poslužitelji zahtijevaju ne samo više HBM-a, već i znatno više sistemske memorije, osobito DDR5.

Istodobno, dobavljači su preusmjerili alokaciju pločica prema HBM-u i DRAM-u visoke gustoće za poslužitelje. Kao rezultat toga, rast cijena proširio se na više segmenata DRAM-a tijekom prošle godine, dok se tržište oporavljalo od pada u 2023. 

Prihod od DRAM-a gotovo se utrostručio – s nešto više od 50 milijardi dolara na najnižoj razini u 2023. godini na više od 150 milijardi dolara u 2025., što ga čini najbrže rastućom poluvodičkom komponentom s međugodišnjim rastom većim od 50 %“, rekao je viši glavni analitičar Lino Jeng.

Konsolidacija vodećih

Nagli rast prihoda od poluvodiča od 2023. godine doveo je i do veće koncentracije tržišnog udjela među najvećim tvrtkama. Dok su ukupni prihodi tržišta poluvodiča porasli za oko 53 % između 2023. i 2025., prihodi deset najvećih tvrtki porasli su za čak 90 %, u usporedbi s rastom od svega 8 % na ostatku tržišta.

Rast je koncentriran među dobavljačima memorije i tvrtkom NVIDIA, što jasno pokazuje koliko snažno potražnja za umjetnom inteligencijom oblikuje tržište poluvodiča. Zajedno su te četiri tvrtke povećale svoj udio u ukupnim prihodima s 24 % u 2023. na 42 % u 2025. godini.

Disperzija rasta

Iako je segment obrade podataka zabilježio najveći godišnji rast prihoda (više od 40 % u odnosu na prethodnu godinu), i svi ostali segmenti primjene poluvodiča rasli su u 2025. godini.

Tržište industrijskih poluvodiča lani se vratilo rastu nakon dvije uzastopne godine pada. Korekcije zaliha u 2023. i 2024., nakon snažnog postpandemijskog rasta potražnje, dovele su do naglog pada prihoda u tom segmentu. Međutim, tržište se oporavilo u 2025. godini te je zabilježilo rast veći od 6 % na godišnjoj razini.

Ako potražnja za umjetnom inteligencijom ostane snažna i tijekom 2026. godine, te tržište zabilježi još jednu godinu rasta većeg od 20 %, ukupni prihodi od poluvodiča mogli bi prvi put premašiti 1 bilijun dolara.

